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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9995999699979998

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 59
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
24%
14
4. 901 - 1000
20%
12
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 22:40

  little_wanderer написав:
  beee написав:лично я ремонт в этом году делать тоже не собираюсь


А в каком собираетесь?
Когда газ в 3 раза подорожает?
Так и плитка тогда еще больше подорожает.

у меня небольшая проблемка. несущественная.
деньги кончились
beee
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 22:45

  beee написав:
  little_wanderer написав:
  beee написав:лично я ремонт в этом году делать тоже не собираюсь


А в каком собираетесь?
Когда газ в 3 раза подорожает?
Так и плитка тогда еще больше подорожает.

у меня небольшая проблемка. несущественная.
деньги кончились

"Доведеться міняти доляри. "©-третя ступінь бідності по західноукраїнськи.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 00:00

  beee написав:
  little_wanderer написав:
  beee написав:лично я ремонт в этом году делать тоже не собираюсь


А в каком собираетесь?
Когда газ в 3 раза подорожает?
Так и плитка тогда еще больше подорожает.

у меня небольшая проблемка. несущественная.
деньги кончились

Вы шо? ещё один Севен на последние деньги взяли?
Рискованно.
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