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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 чер, 2022 22:40
little_wanderer написав: beee написав:
лично я ремонт в этом году делать тоже не собираюсь
А в каком собираетесь?
Когда газ в 3 раза подорожает?
Так и плитка тогда еще больше подорожает.
у меня небольшая проблемка. несущественная.
деньги кончились
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Додано: Суб 25 чер, 2022 22:45
beee написав: little_wanderer написав: beee написав:
лично я ремонт в этом году делать тоже не собираюсь
А в каком собираетесь?
Когда газ в 3 раза подорожает?
Так и плитка тогда еще больше подорожает.
у меня небольшая проблемка. несущественная.
деньги кончились
"Доведеться міняти доляри. "©-третя ступінь бідності по західноукраїнськи.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 00:00
beee написав: little_wanderer написав: beee написав:
лично я ремонт в этом году делать тоже не собираюсь
А в каком собираетесь?
Когда газ в 3 раза подорожает?
Так и плитка тогда еще больше подорожает.
у меня небольшая проблемка. несущественная.
деньги кончились
Вы шо? ещё один Севен на последние деньги взяли?
Рискованно.
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