Додано: Нед 26 чер, 2022 04:30

beee написав: little_wanderer написав: beee написав: лично я ремонт в этом году делать тоже не собираюсь лично я ремонт в этом году делать тоже не собираюсь



А в каком собираетесь?

Когда газ в 3 раза подорожает?

Так и плитка тогда еще больше подорожает. А в каком собираетесь?Когда газ в 3 раза подорожает?Так и плитка тогда еще больше подорожает.

у меня небольшая проблемка. несущественная.

деньги кончились у меня небольшая проблемка. несущественная.деньги кончились

Я понимаю, что мои слова вам как рыбе зонтик.Но в 2015 себя бил по рукам, чтобы не взять возле Зоопарка ЖИБ, а Хьюм меня отговорил от МК.Соблазн был очень большой.Но победило соображение, что не надо пытаться заработать все деньги мира.А вот подушку безопасности иметь очень не мешает. И чем больше - тем лучше.И пусть даже их съедает инфляция, пусть они обесцениваются. Но они должны быть. В максимально ликвидном виде. В разных валютах, в разных местах хранения.И как говорил старина Биг (не знаю или вы как читатель его застали)- диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация.Это он уже после бегства из оккупированной Горловки, где у него вместе с Донецком осталось 18 хат (как он их называл), 3 магазина и перед самым 2014 годом в самом центре Горловки дом купил, так начал рассуждать.Видите, дорогуша (ТМ Веее), я не только ваши подробности помню.Вообще, этот форум позволил впитать огромное количество чужого опыта, чужой мудрости, показал ошибки других людей, не позволив их повторить.Это просто неоценимо.Спасибо форуму ФинансЮЭЙ. Другого такого я не смог найти. Пытался, признаюсь.Какова была-бы наша реальность без него?Я имею ввиду старожилов.