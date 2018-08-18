у меня небольшая проблемка. несущественная.
деньги кончились
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 чер, 2022 22:40
Додано: Суб 25 чер, 2022 22:45
"Доведеться міняти доляри. "©-третя ступінь бідності по західноукраїнськи.
Додано: Нед 26 чер, 2022 00:00
Вы шо? ещё один Севен на последние деньги взяли?
Рискованно.
Додано: Нед 26 чер, 2022 04:30
Я понимаю, что мои слова вам как рыбе зонтик.
Но в 2015 себя бил по рукам, чтобы не взять возле Зоопарка ЖИБ, а Хьюм меня отговорил от МК.
Соблазн был очень большой.
Но победило соображение, что не надо пытаться заработать все деньги мира.
А вот подушку безопасности иметь очень не мешает. И чем больше - тем лучше.
И пусть даже их съедает инфляция, пусть они обесцениваются. Но они должны быть. В максимально ликвидном виде. В разных валютах, в разных местах хранения.
И как говорил старина Биг (не знаю или вы как читатель его застали)- диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация.
Это он уже после бегства из оккупированной Горловки, где у него вместе с Донецком осталось 18 хат (как он их называл), 3 магазина и перед самым 2014 годом в самом центре Горловки дом купил, так начал рассуждать.
Видите, дорогуша (ТМ Веее ), я не только ваши подробности помню.
Вообще, этот форум позволил впитать огромное количество чужого опыта, чужой мудрости, показал ошибки других людей, не позволив их повторить.
Это просто неоценимо.
Спасибо форуму ФинансЮЭЙ. Другого такого я не смог найти. Пытался, признаюсь.
Какова была-бы наша реальность без него?
Я имею ввиду старожилов.
Додано: Нед 26 чер, 2022 06:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
C форума одной новостройки
Утро, шум 85 дб.
Одесское шоссе 18 Дом 3
Утро, пол года после сдачи дома. В выходные тоже самое. Месяц подряд каждый день. Причем не стяжку а именно бетонные стены.
Которые по договору штробить/долбить нельзя.
Первые два года новострой для жизни непригоден, как тут писали, особенно монолитный.
Додано: Нед 26 чер, 2022 06:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Попиту на новобудови в Києві майже немає — Нацбанк
Національний банк проаналізував стан ринку нерухомості в Україні після початку повномаштбаного вторгнення.
За даними аналітиків, попиту на новобудови в Києві немає. У західних областях попит зменшився більш як на половину. Готові купувати нерухомість деякі інвестори зі значними заощадженнями й лише з суттєвими знижками.
Попит на житло на вторинному ринку в Україні теж зменшився більш ніж удвічі відносно жовтня 2021 року. Активність скоротилася в усіх областях України, на територіях близьких до зон бойових дій попиту майже немає. На заході країни зниження попиту найменше.
Забудовники відновили роботи менш ніж на половині житлових комплексів України. У Києві й області – на менш ніж на третині об’єктів. Добудовуватимуть зараз переважно ті об’єкти, що на фінальній стадії будівництва, або тих девелоперів, хто має запас коштів, зазначають в НБУ. Комерційних інвестицій у нове будівництво немає.
Додано: Нед 26 чер, 2022 06:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Завтра ця плитка дешевше не буде, а коли війна закінчиться, кордони відкриють, з мастерами буде проблема. Розцінки будуть європейські. Багато продавців, виробників можуть мати проблеми з попитом, то може можна знайти частину матеріалів по старим цінам.
Може зараз саме час робити ремонт, коли є розуміння де, та навіщо. Може зараз саме час підлатати умовний хрущік біля метро? Може не зараз, а коли курс зменшить розцінки робітників у доларах.
Ретроспективно 15-16 роки були самими вигідними щоб робити ремонти чи купувати котловани. Останнє зараз звичайно не на часі.
Додано: Нед 26 чер, 2022 06:48
Как человек, купивший плитку на прошлой неделе в США... Я не верю что будет дешевле в мировом масштабе, а не только в Украине. Дорожает всё стремительно. Решил в кабинете заменить ковер на плитку....
Додано: Нед 26 чер, 2022 06:48
Ну ремонт делать можно.
Но опять прилетело примерно туда-же куда в прошлый раз.
Люди ремонты сделали?
И каждый раз после прилетов будут делать?
И сколько еще их будет?
И ничего не сможет помешать с территории запоребрикостана выпускать новые.
У меня нет понимания - зачем в Украине сейчас делать ремонт.
Додано: Нед 26 чер, 2022 06:51
Посмотрим что будет после середины июля и до октября.
Пророчат жесткое дорожание денег.
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