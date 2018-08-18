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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 чер, 2022 06:52
rjkz написав:
А вот подушку безопасности иметь очень не мешает. И чем больше - тем лучше.
И пусть даже их съедает инфляция, пусть они обесцениваются. Но они должны быть. В максимально ликвидном виде. В разных валютах, в разных местах хранения.
Згоден, але повинен буди дуалізм. Мати тільки таку подушку замало. Вона повинна виступати хеджем, противовісом ризикованим, але достатньо доходним інвестиціям. Умовно кажучи, маючи 20 тис у 2000, купити за 10 однушку, 10 залишити в кеші. Чи маючи 200 тис у 2008, за 100 купити однушку, 100 залишити в кеші. Чи частину в котлован, частину у готове під оренду. У усіх випадках диверсифікація це спосіб зробити втрати не фатальними навіть при найгіршому перебігу подій.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 07:17
rjkz написав:
Посмотрим что будет после середины июля и до октября.
Пророчат жесткое дорожание денег.
Поднимать базовую ставку слишком поздно. Тем более поднять на 50 пунктов... Это не о чём. 75 не намного лучше.
ПС не говорите, что я не говорил о 70% вероятности 60 30% 75 пунктов.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 08:21
жк львовский квартал востановлению не подлежит
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Олежан
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Додано: Нед 26 чер, 2022 08:28
Олежан написав:
жк львовский квартал востановлению не подлежит
Расматривал как вариант.
Некоторые района Кийова превращаються в довольно опасные для жизни.
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Хомякоид
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Додано: Нед 26 чер, 2022 08:30
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vitaliian
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Додано: Нед 26 чер, 2022 08:33
Хомякоид написав:
Некоторые района Кийова превращаються в довольно опасные для жизни.
Какие еще "некоторые"? Никто не застрахован, прилететь может куда угодно.Львовский єто такой прицентральный середнячок, ни хуже, ни лучше остальных.
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fox767676
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Додано: Нед 26 чер, 2022 08:35
Хомякоид написав: Олежан написав:
жк львовский квартал востановлению не подлежит
Расматривал как вариант.
Некоторые района Кийова превращаються в довольно опасные для жизни.
можно список безопасных районов с гарантией?
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Олежан
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Додано: Нед 26 чер, 2022 08:42
rjkz
Николай, по поводу ЖИБ и МК - это в 15году при долларе даже 22 в этот момент разгаре лета на 2 недели - были плохие инвестиции? Хуже стояка круш Трибеки? Каковы были цены? Какая ликвидность была с момента ввода в эксплуатацию если он вообще произошёл этот ввод? В 18-21годах это можно было продать с наваром и без ремонтов?
Кстати за ракеты и ремонт - у кацапов они когда нибудь, возможно в конце лета, а может вместе с вводом войск вермахта на Ямал(чтоб по своему Северному потоку качать свои баррели) пипиздже, закончатся, в отличии от Градов и Смерчей, и не везде эти Искандеры у нас смеются - так что нам жить в лофте как Мух, или деды в 44м - в землянках?
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барабашов
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Додано: Нед 26 чер, 2022 08:44
Олежан написав: Хомякоид написав: Олежан написав:
жк львовский квартал востановлению не подлежит
Расматривал как вариант.
Некоторые района Кийова превращаються в довольно опасные для жизни.
можно список безопасных районов с гарантией?
Троещина
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Investor_K
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Додано: Нед 26 чер, 2022 08:48
Investor_K написав:
Троещина
Прилетало, не раз. Кроме того у окраин выше риск попасть под окупацию, или хотя бы быть подвергнутыми атаками ДРГ
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fox767676
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