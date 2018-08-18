RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99979998999910000>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 59
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
24%
14
4. 901 - 1000
20%
12
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 06:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:А вот подушку безопасности иметь очень не мешает. И чем больше - тем лучше.
И пусть даже их съедает инфляция, пусть они обесцениваются. Но они должны быть. В максимально ликвидном виде. В разных валютах, в разных местах хранения.

Згоден, але повинен буди дуалізм. Мати тільки таку подушку замало. Вона повинна виступати хеджем, противовісом ризикованим, але достатньо доходним інвестиціям. Умовно кажучи, маючи 20 тис у 2000, купити за 10 однушку, 10 залишити в кеші. Чи маючи 200 тис у 2008, за 100 купити однушку, 100 залишити в кеші. Чи частину в котлован, частину у готове під оренду. У усіх випадках диверсифікація це спосіб зробити втрати не фатальними навіть при найгіршому перебігу подій.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8998
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2059 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 07:17

  rjkz написав:
Посмотрим что будет после середины июля и до октября.
Пророчат жесткое дорожание денег.

Поднимать базовую ставку слишком поздно. Тем более поднять на 50 пунктов... Это не о чём. 75 не намного лучше.
ПС не говорите, что я не говорил о 70% вероятности 60 30% 75 пунктов.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3980
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

жк львовский квартал востановлению не подлежит
Олежан
 
Повідомлень: 715
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:28

  Олежан написав:жк львовский квартал востановлению не подлежит


Расматривал как вариант.
Некоторые района Кийова превращаються в довольно опасные для жизни.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2227 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:30

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13481
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2032 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Некоторые района Кийова превращаються в довольно опасные для жизни.
Какие еще "некоторые"? Никто не застрахован, прилететь может куда угодно.Львовский єто такой прицентральный середнячок, ни хуже, ни лучше остальных.
fox767676
 
Повідомлень: 278
З нами з: 13.06.20
Подякував: 137 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:35

  Хомякоид написав:
  Олежан написав:жк львовский квартал востановлению не подлежит


Расматривал как вариант.
Некоторые района Кийова превращаються в довольно опасные для жизни.

можно список безопасных районов с гарантией?
Олежан
 
Повідомлень: 715
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:42

rjkz
Николай, по поводу ЖИБ и МК - это в 15году при долларе даже 22 в этот момент разгаре лета на 2 недели - были плохие инвестиции? Хуже стояка круш Трибеки? Каковы были цены? Какая ликвидность была с момента ввода в эксплуатацию если он вообще произошёл этот ввод? В 18-21годах это можно было продать с наваром и без ремонтов?
Кстати за ракеты и ремонт - у кацапов они когда нибудь, возможно в конце лета, а может вместе с вводом войск вермахта на Ямал(чтоб по своему Северному потоку качать свои баррели) пипиздже, закончатся, в отличии от Градов и Смерчей, и не везде эти Искандеры у нас смеются - так что нам жить в лофте как Мух, или деды в 44м - в землянках?
барабашов
 
Повідомлень: 2328
З нами з: 16.06.15
Подякував: 226 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:44

  Олежан написав:
  Хомякоид написав:
  Олежан написав:жк львовский квартал востановлению не подлежит


Расматривал как вариант.
Некоторые района Кийова превращаються в довольно опасные для жизни.

можно список безопасных районов с гарантией?

Троещина
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7570
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:Троещина


Прилетало, не раз. Кроме того у окраин выше риск попасть под окупацию, или хотя бы быть подвергнутыми атаками ДРГ
fox767676
 
Повідомлень: 278
З нами з: 13.06.20
Подякував: 137 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 99979998999910000>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2251, 2252, 2253
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22521 8194605
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 чер, 2022 17:53
zerocool
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 103, 104, 105
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1047 3524655
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34845
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1661)
26.06.2022 05:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.