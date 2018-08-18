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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99979998999910000

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 59
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
24%
14
4. 901 - 1000
20%
12
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:53

  fox767676 написав:
  Investor_K написав:Троещина


Прилетало, не раз. Кроме того у окраин выше риск попасть под окупацию, или хотя бы быть подвергнутыми атаками ДРГ

Там местные преступные ДРГ на свою территорию чужих не пускают. Последние 40 лет.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:53

  fox767676 написав:
  Investor_K написав:Троещина


Прилетало, не раз. Кроме того у окраин выше риск попасть под окупацию, или хотя бы быть подвергнутыми атаками ДРГ


Теремки и юг Кийова ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:59

  Хомякоид написав:
  fox767676 написав:
  Investor_K написав:Троещина


Прилетало, не раз. Кроме того у окраин выше риск попасть под окупацию, или хотя бы быть подвергнутыми атаками ДРГ


Теремки и юг Кийова ?

Неужели Чабаны?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 09:02

Київ побудує 560 будинків для тих, хто втратив житло!

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про те, що на сесії Київської обласної ради прийняли дві програми, вони допоможуть швидше отримати житло тим людям, які залишилися без домівок внаслідок війни.

Завдяки цим програмам в Києві вже найближчим часом зможуть розпочати будівництво 560 будинків та викуп 2000 квартир. Це житло отримають люди, які втратили свій дім. Окрім цього, до кінця осені місто відновить більше 250 житлових багатоквартирних будинків, які підлягають ремонту.

https://t.me/chudokyiv/3075
vitaliian
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