Там местные преступные ДРГ на свою территорию чужих не пускают. Последние 40 лет.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 08:53
Додано: Нед 26 чер, 2022 08:53
Додано: Нед 26 чер, 2022 08:59
Додано: Нед 26 чер, 2022 09:02
Київ побудує 560 будинків для тих, хто втратив житло!
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про те, що на сесії Київської обласної ради прийняли дві програми, вони допоможуть швидше отримати житло тим людям, які залишилися без домівок внаслідок війни.
Завдяки цим програмам в Києві вже найближчим часом зможуть розпочати будівництво 560 будинків та викуп 2000 квартир. Це житло отримають люди, які втратили свій дім. Окрім цього, до кінця осені місто відновить більше 250 житлових багатоквартирних будинків, які підлягають ремонту.
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