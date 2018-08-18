Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Київ побудує 560 будинків для тих, хто втратив житло!
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про те, що на сесії Київської обласної ради прийняли дві програми, вони допоможуть швидше отримати житло тим людям, які залишилися без домівок внаслідок війни.
Завдяки цим програмам в Києві вже найближчим часом зможуть розпочати будівництво 560 будинків та викуп 2000 квартир. Це житло отримають люди, які втратили свій дім. Окрім цього, до кінця осені місто відновить більше 250 житлових багатоквартирних будинків, які підлягають ремонту.
Damien написав:Но для примерного расчета опасности такой метод сгодится
Яка проблема для ракети перелетіти через місто і вдарити в будь-яку точку Києва чи примістя? Я ще розумію, якби тут аналізували близькість до військових та стратегічних об'єктів, але дивитись прямі лінії з точок пуска.....
Ракеты иногда еще и сбивают...И падают они как раз по траектории полета, то есть как я описАл. Академгородок в начале войны - яркий пример. А сейчас сбитое будет падать и перед Киевом будет. Близость к военным объектам - безусловно да тоже, но это если не сбили
Damien написав:Но для примерного расчета опасности такой метод сгодится
Яка проблема для ракети перелетіти через місто і вдарити в будь-яку точку Києва чи примістя? Я ще розумію, якби тут аналізували близькість до військових та стратегічних об'єктів, але дивитись прямі лінії з точок пуска.....
Ракеты иногда еще и сбивают...И падают они как раз по траектории полета, то есть как я описАл. Академгородок в начале войны - яркий пример. А сейчас сбитое будет падать и перед Киевом будет. Близость к военным объектам - безусловно да тоже, но это если не сбили
По идее сбитая ракета падает в виде обломков и может нанести вред если упадет прямо на голову человеку ? Не ?
Hotab написав:Яка проблема для ракети перелетіти через місто і вдарити в будь-яку точку Києва чи примістя? Я ще розумію, якби тут аналізували близькість до військових та стратегічних об'єктів, але дивитись прямі лінії з точок пуска.....
Ракеты иногда еще и сбивают...И падают они как раз по траектории полета, то есть как я описАл. Академгородок в начале войны - яркий пример. А сейчас сбитое будет падать и перед Киевом будет. Близость к военным объектам - безусловно да тоже, но это если не сбили
По идее сбитая ракета падает в виде обломков и может нанести вред если упадет прямо на голову человеку ? Не ?
Ні. Часто збиті ракети падають цілими і вибухають на землі. З відповідними наслідками.
little_wanderer написав:А в каком собираетесь? Когда газ в 3 раза подорожает? Так и плитка тогда еще больше подорожает.
Коммерческая недвижимость Киева, получила платежки за отопление в феврале на уровне 700 - 900 гривен за 1 кв метр. В декабре было по 300 грн за 1 кв. метр. Люди специализирующиеся на сдаче коммерческой недвиги сейчас в депресняке мягко говоря.
моей коммерцией вчера интересовались киевляне, отопление электро, тариф - жилой. За февраль арендаторы намотали аж 400грн отопление + свет. Киевляне планируют релокацию, как раз из за тарифов, пока просчитывают.
Ті кияни, які до війни "штурмували ірпіньські парки"???
Вартість щоденних поїздок з Києва в Ірпінь - вони здатні порахувати?
beee написав:лично я ремонт в этом году делать тоже не собираюсь
А в каком собираетесь? Когда газ в 3 раза подорожает? Так и плитка тогда еще больше подорожает.
у меня небольшая проблемка. несущественная. деньги кончились
Я понимаю, что мои слова вам как рыбе зонтик. Но в 2015 себя бил по рукам, чтобы не взять возле Зоопарка ЖИБ, а Хьюм меня отговорил от МК. Соблазн был очень большой. Но победило соображение, что не надо пытаться заработать все деньги мира. А вот подушку безопасности иметь очень не мешает. И чем больше - тем лучше. И пусть даже их съедает инфляция, пусть они обесцениваются. Но они должны быть. В максимально ликвидном виде. В разных валютах, в разных местах хранения. И как говорил старина Биг (не знаю или вы как читатель его застали)- диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация. Это он уже после бегства из оккупированной Горловки, где у него вместе с Донецком осталось 18 хат (как он их называл), 3 магазина и перед самым 2014 годом в самом центре Горловки дом купил, так начал рассуждать. Видите, дорогуша (ТМ Веее ), я не только ваши подробности помню. Вообще, этот форум позволил впитать огромное количество чужого опыта, чужой мудрости, показал ошибки других людей, не позволив их повторить. Это просто неоценимо. Спасибо форуму ФинансЮЭЙ. Другого такого я не смог найти. Пытался, признаюсь. Какова была-бы наша реальность без него? Я имею ввиду старожилов.
У меня уже украли 70к$. Дали козлу 12 лет. А толку. Больше я с деньгами сидеть зарёкся. У соседей 100к$ при других обстоятельствах. Я - инженер. Люблю железобетон, фундаменты и сталь в виде блинов и штанги. У каждого свой путь самурая и дело не в деньгах
little_wanderer написав:А в каком собираетесь? Когда газ в 3 раза подорожает? Так и плитка тогда еще больше подорожает.
Коммерческая недвижимость Киева, получила платежки за отопление в феврале на уровне 700 - 900 гривен за 1 кв метр. В декабре было по 300 грн за 1 кв. метр. Люди специализирующиеся на сдаче коммерческой недвиги сейчас в депресняке мягко говоря.
моей коммерцией вчера интересовались киевляне, отопление электро, тариф - жилой. За февраль арендаторы намотали аж 400грн отопление + свет. Киевляне планируют релокацию, как раз из за тарифов, пока просчитывают.
Так у вас жилое помещение в котором нелегально занимаются коммерцией.
beee написав:[ У меня уже украли 70к$. Дали козлу 12 лет. А толку. Больше я с деньгами сидеть зарёкся. У соседей 100к$ при других обстоятельствах. Я - инженер. Люблю железобетон, фундаменты и сталь в виде блинов и штанги. У каждого свой путь самурая и дело не в деньгах
beee написав:[ У меня уже украли 70к$. Дали козлу 12 лет. А толку. Больше я с деньгами сидеть зарёкся. У соседей 100к$ при других обстоятельствах. Я - инженер. Люблю железобетон, фундаменты и сталь в виде блинов и штанги. У каждого свой путь самурая и дело не в деньгах
12 лет за кражу? Может грабеж?
Да там жесть была. Чуть не грохнули. А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны. На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт? Да, кароч, ракеты это не самое страшное
Damien написав:Но для примерного расчета опасности такой метод сгодится
Яка проблема для ракети перелетіти через місто і вдарити в будь-яку точку Києва чи примістя? Я ще розумію, якби тут аналізували близькість до військових та стратегічних об'єктів, але дивитись прямі лінії з точок пуска.....
Ви ж знаєте рівень підготовки місцевих ікспертів та ікспертис???
На жаль, тут немає ні інтелектуального, ні майнового цензу.
Ага. Если бы был, то тебя бы давно уже заблокировали