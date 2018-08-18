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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10001100021000310004>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 59
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
24%
14
4. 901 - 1000
20%
12
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:16

  beee написав:
  UA написав:Может грабеж?

Да там жесть была. Чуть не грохнули.
А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны.
На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт?
Да, кароч, ракеты это не самое страшное

Охрана с автоматами от ДСО (полиции охраны) стоит отнюдь не все деньги мира.
Чем обосновывали не доступ к ячейке?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:20

  beee написав:Да там жесть была. Чуть не грохнули.
А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны.
На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт?
Да, кароч, ракеты это не самое страшное

Сегодня писали, что "ремонт не делаю, денег нет". А денег нет потому, что они в ячейке?
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:25

  Олежан написав:жк львовский квартал востановлению не подлежит

Очень странно, но в него уже второй раз прилетает. Первый раз было в свечку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:27

  Damien написав:
  beee написав:Да там жесть была. Чуть не грохнули.
А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны.
На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт?
Да, кароч, ракеты это не самое страшное

Сегодня писали, что "ремонт не делаю, денег нет". А денег нет потому, что они в ячейке?

После начала войны кинулся в банк в ячейку, а там сказали, что тетка с ключами от депозитного хранилища в Польшу умотала :mrgreen:
Когда деньги вызволил из банка, стал вопрос - где хранить?
beee правильно описал историю 100% бетонирования пчелиных сот?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:40

  BIGor написав:
  Олежан написав:жк львовский квартал востановлению не подлежит

Очень странно, но в него уже второй раз прилетает. Первый раз было в свечку.

А чего ж странно то? Опасное соседство.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:56

  Damien написав:
  beee написав:Да там жесть была. Чуть не грохнули.
А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны.
На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт?
Да, кароч, ракеты это не самое страшное

Сегодня писали, что "ремонт не делаю, денег нет". А денег нет потому, что они в ячейке?

Ну осталось немного на жизнь. На ремонт нужно в 5 раз больше.
Приму в дар ненужные деньги. Всё равно они дешевеют😄
Востаннє редагувалось beee в Нед 26 чер, 2022 11:58, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:57

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Олежан написав:жк львовский квартал востановлению не подлежит

Очень странно, но в него уже второй раз прилетает. Первый раз было в свечку.

А чего ж странно то? Опасное соседство.

Посольство Азербайджана и Великобритании?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:11

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Очень странно, но в него уже второй раз прилетает. Первый раз было в свечку.

А чего ж странно то? Опасное соседство.

Посольство Азербайджана и Великобритании?

Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мне кажется, ребят, что завод это типа казуза белли - формальный повод уеbaть поближе к центру
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:46

  airmax78 написав:Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.

Тот завод уже 30 лет пустой стоит. Даже если бы там что-то производили - по хорошему такое переносить в Карпаты в горные ущелья - значит у нас откровенно тупая власть.
BIGor
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