|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:16
beee написав: UA написав:
Может грабеж?
Да там жесть была. Чуть не грохнули.
А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны.
На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт?
Да, кароч, ракеты это не самое страшное
Охрана с автоматами от ДСО (полиции охраны) стоит отнюдь не все деньги мира.
Чем обосновывали не доступ к ячейке?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6921
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1505 раз.
- Подякували: 1768 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:20
beee написав:
Да там жесть была. Чуть не грохнули. А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны.
На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт?
Да, кароч, ракеты это не самое страшное
Сегодня писали, что "ремонт не делаю, денег нет". А денег нет потому, что они в ячейке?
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:25
Олежан написав:
жк львовский квартал востановлению не подлежит
Очень странно, но в него уже второй раз прилетает. Первый раз было в свечку.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6266
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1026 раз.
- Подякували: 1348 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:27
Damien написав: beee написав:
Да там жесть была. Чуть не грохнули. А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны.
На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт?
Да, кароч, ракеты это не самое страшное
Сегодня писали, что "ремонт не делаю, денег нет". А денег нет потому, что они в ячейке?
После начала войны кинулся в банк в ячейку, а там сказали, что тетка с ключами от депозитного хранилища в Польшу умотала
Когда деньги вызволил из банка, стал вопрос - где хранить?
beee правильно описал историю 100% бетонирования пчелиных сот?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6921
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1505 раз.
- Подякували: 1768 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:40
BIGor написав: Олежан написав:
жк львовский квартал востановлению не подлежит
Очень странно, но в него уже второй раз прилетает. Первый раз было в свечку.
А чего ж странно то? Опасное соседство.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40608
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5013 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:56
Damien написав: beee написав:
Да там жесть была. Чуть не грохнули. А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны.
На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт?
Да, кароч, ракеты это не самое страшное
Сегодня писали, что "ремонт не делаю, денег нет". А денег нет потому, что они в ячейке?
Ну осталось немного на жизнь. На ремонт нужно в 5 раз больше.
Приму в дар ненужные деньги. Всё равно они дешевеют😄
Востаннє редагувалось beee
в Нед 26 чер, 2022 11:58, всього редагувалось 1 раз.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:57
airmax78 написав: BIGor написав: Олежан написав:
жк львовский квартал востановлению не подлежит
Очень странно, но в него уже второй раз прилетает. Первый раз было в свечку.
А чего ж странно то? Опасное соседство.
Посольство Азербайджана и Великобритании?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6266
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1026 раз.
- Подякували: 1348 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 чер, 2022 12:11
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Очень странно, но в него уже второй раз прилетает. Первый раз было в свечку.
А чего ж странно то? Опасное соседство.
Посольство Азербайджана и Великобритании?
Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40608
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5013 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 чер, 2022 12:45
мне кажется, ребят, что завод это типа казуза белли - формальный повод уеbaть поближе к центру
-
beee
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 26 чер, 2022 12:46
airmax78 написав:
Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.
Тот завод уже 30 лет пустой стоит. Даже если бы там что-то производили - по хорошему такое переносить в Карпаты в горные ущелья - значит у нас откровенно тупая власть.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6266
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1026 раз.
- Подякували: 1348 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22521
|8206037
|
|
|1047
|3536586
|
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
|
|16
|34845
|
|