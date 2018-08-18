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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 чер, 2022 12:54
BIGor написав:
Тот завод уже 30 лет пустой стоит.
увы ,ЧПУ в три смены пол года работают.Рядом еще посольство бритов.Территория большая,ракет 20-50 точных нет
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:06
BIGor написав: airmax78 написав:
Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.
Тот завод уже 30 лет пустой стоит. Даже если бы там что-то производили - по хорошему такое переносить в Карпаты в горные ущелья - значит у нас откровенно тупая власть.
Быстро только кошки родяться.
То что завод нужно переносить согласен на 100%.
Но увы, это дело не одного месяца.
А продукция как я понимаю нужна здесь и сейчас.
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Хомякоид
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:15
Хомякоид написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.
Тот завод уже 30 лет пустой стоит. Даже если бы там что-то производили - по хорошему такое переносить в Карпаты в горные ущелья - значит у нас откровенно тупая власть.
Быстро только кошки родяться.
То что завод нужно переносить согласен на 100%.
Но увы, это дело не одного месяца.
А продукция как я понимаю нужна здесь и сейчас.
Там, куда кажется целесообразным перенести, некому будет работать на производстве.
Построили завод электропроводки для мировых автогигантов. Потом в переселенческих группах в соцсетях вербовали ВПО ехать с семьями работать с предоставлением жилья и подъемных. У местных, ввиду близости границы, есть занятия поинтереснее и поприбыльнее.
К слову, сегодня на банковской ветке форума было, цитирую:
"Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой".
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:20
Клиент_ написав:
Там, куда кажется целесообразным перенести, некому будет работать на производстве.
Построили завод электропроводки для мировых автогигантов. Потом в переселенческих группах в соцсетях вербовали ВПО ехать с семьями работать с предоставлением жилья и подъемных. У местных, ввиду близости границы, есть занятия поинтереснее и поприбыльнее.
К слову, сегодня на банковской ветке форума было, цитирую:
"Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой".
Узнавал я там касательно работы.
Инженерам, со знанием языков давали для старта 20 000 грн.
Конечно за такие деньги никто не поедет.
Когда платяться конкурентные з.п. люди едут в Эмираты и за полярный круг работать.
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Хомякоид
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