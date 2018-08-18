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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 59
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
24%
14
4. 901 - 1000
20%
12
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Тот завод уже 30 лет пустой стоит.
увы ,ЧПУ в три смены пол года работают.Рядом еще посольство бритов.Территория большая,ракет 20-50 точных нет
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:06

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.

Тот завод уже 30 лет пустой стоит. Даже если бы там что-то производили - по хорошему такое переносить в Карпаты в горные ущелья - значит у нас откровенно тупая власть.


Быстро только кошки родяться.
То что завод нужно переносить согласен на 100%.
Но увы, это дело не одного месяца.
А продукция как я понимаю нужна здесь и сейчас.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:15

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.

Тот завод уже 30 лет пустой стоит. Даже если бы там что-то производили - по хорошему такое переносить в Карпаты в горные ущелья - значит у нас откровенно тупая власть.


Быстро только кошки родяться.
То что завод нужно переносить согласен на 100%.
Но увы, это дело не одного месяца.
А продукция как я понимаю нужна здесь и сейчас.

Там, куда кажется целесообразным перенести, некому будет работать на производстве.
Построили завод электропроводки для мировых автогигантов. Потом в переселенческих группах в соцсетях вербовали ВПО ехать с семьями работать с предоставлением жилья и подъемных. У местных, ввиду близости границы, есть занятия поинтереснее и поприбыльнее.
К слову, сегодня на банковской ветке форума было, цитирую:
"Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой".
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:20

  Клиент_ написав:Там, куда кажется целесообразным перенести, некому будет работать на производстве.
Построили завод электропроводки для мировых автогигантов. Потом в переселенческих группах в соцсетях вербовали ВПО ехать с семьями работать с предоставлением жилья и подъемных. У местных, ввиду близости границы, есть занятия поинтереснее и поприбыльнее.
К слову, сегодня на банковской ветке форума было, цитирую:
"Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой".


Узнавал я там касательно работы.
Инженерам, со знанием языков давали для старта 20 000 грн.
Конечно за такие деньги никто не поедет.

Когда платяться конкурентные з.п. люди едут в Эмираты и за полярный круг работать.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1977
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  #<1 ... 10001100021000310004
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