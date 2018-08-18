RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10001100021000310004>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 60
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
22%
13
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:57

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Олежан написав:жк львовский квартал востановлению не подлежит

Очень странно, но в него уже второй раз прилетает. Первый раз было в свечку.

А чего ж странно то? Опасное соседство.

Посольство Азербайджана и Великобритании?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6266
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1026 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:11

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Очень странно, но в него уже второй раз прилетает. Первый раз было в свечку.

А чего ж странно то? Опасное соседство.

Посольство Азербайджана и Великобритании?

Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.
airmax78
 
Повідомлень: 40608
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5013 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мне кажется, ребят, что завод это типа казуза белли - формальный повод уеbaть поближе к центру
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 532
З нами з: 26.11.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:46

  airmax78 написав:Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.

Тот завод уже 30 лет пустой стоит. Даже если бы там что-то производили - по хорошему такое переносить в Карпаты в горные ущелья - значит у нас откровенно тупая власть.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6266
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1026 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Тот завод уже 30 лет пустой стоит.
увы ,ЧПУ в три смены пол года работают.Рядом еще посольство бритов.Территория большая,ракет 20-50 точных нет
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6722
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1325 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:06

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.

Тот завод уже 30 лет пустой стоит. Даже если бы там что-то производили - по хорошему такое переносить в Карпаты в горные ущелья - значит у нас откровенно тупая власть.


Быстро только кошки родяться.
То что завод нужно переносить согласен на 100%.
Но увы, это дело не одного месяца.
А продукция как я понимаю нужна здесь и сейчас.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2227 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:15

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.

Тот завод уже 30 лет пустой стоит. Даже если бы там что-то производили - по хорошему такое переносить в Карпаты в горные ущелья - значит у нас откровенно тупая власть.


Быстро только кошки родяться.
То что завод нужно переносить согласен на 100%.
Но увы, это дело не одного месяца.
А продукция как я понимаю нужна здесь и сейчас.

Там, куда кажется целесообразным перенести, некому будет работать на производстве.
Построили завод электропроводки для мировых автогигантов. Потом в переселенческих группах в соцсетях вербовали ВПО ехать с семьями работать с предоставлением жилья и подъемных. У местных, ввиду близости границы, есть занятия поинтереснее и поприбыльнее.
К слову, сегодня на банковской ветке форума было, цитирую:
"Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой".
Клиент_
 
Повідомлень: 250
З нами з: 25.02.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:20

  Клиент_ написав:Там, куда кажется целесообразным перенести, некому будет работать на производстве.
Построили завод электропроводки для мировых автогигантов. Потом в переселенческих группах в соцсетях вербовали ВПО ехать с семьями работать с предоставлением жилья и подъемных. У местных, ввиду близости границы, есть занятия поинтереснее и поприбыльнее.
К слову, сегодня на банковской ветке форума было, цитирую:
"Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой".


Узнавал я там касательно работы.
Инженерам, со знанием языков давали для старта 20 000 грн.
Конечно за такие деньги никто не поедет.

Когда платяться конкурентные з.п. люди едут в Эмираты и за полярный круг работать.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2227 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Неужели Чабаны?


Поздравляю всех с 10 000 страниц про недвигу.
Тема интересут все еще многих, иначе бы столько не накатали.

Насколько я знаю был один прилет в село рядом с Чабанами.
Так что Чабаны-парадиз можно назвать условно безопасным.
Во всяком случаем более безопасным чем Лукьяновка.
Це 10к сторінок з останньої архівації. Загалом в темі на порядок більше
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31695
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 7540 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 15:17

  UA написав:
  Damien написав:
  beee написав:Да там жесть была. Чуть не грохнули.
А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны.
На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт?
Да, кароч, ракеты это не самое страшное

Сегодня писали, что "ремонт не делаю, денег нет". А денег нет потому, что они в ячейке?

После начала войны кинулся в банк в ячейку, а там сказали, что тетка с ключами от депозитного хранилища в Польшу умотала :mrgreen:
Когда деньги вызволил из банка, стал вопрос - где хранить?
beee правильно описал историю 100% бетонирования пчелиных сот?

Зачем вы такую дичь пишите? Какая тётка? Это что, завхоз, который забрал ключи от сельского клуба и запил, поэтому дискотека отменяется?
У вас реально ячейка есть или вы хоть представляет как это работает в нормальном банке? Например в моём банке 3 хранилища. Где у меня ячейка - охрана на первом этаже и бронированная дверь, коридор и ещё одна дверь, 2 пролёта в подвал к месту с комнатами и рабочим местом работника, которая проверяет документы и даёт доступ с сейфу через электронный ключ и снова бронированная дверь ... Вы реально предполагаете что работница может взять с собой связку ключей, а не сдать их ответственному? Да у неё и ключей этих нет, т.к. во время рабочего дня 2 двери открываются с карты.
Когда сейф был в банке Форум, то там выходил работник, получал ключ, помогал открыть мне сейф, ждал, закрывал и сдавал ключ обратно под охрану.
Может вы хранили деньги в абонентском ящике на почте?
Richi
 
Повідомлень: 1657
З нами з: 25.09.08
Подякував: 749 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10001100021000310004>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2251, 2252, 2253
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22521 8217354
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 чер, 2022 17:53
zerocool
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 103, 104, 105
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1047 3546852
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34847
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3399)
26.06.2022 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.