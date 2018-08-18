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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:57
airmax78 написав: BIGor написав: Олежан написав:
жк львовский квартал востановлению не подлежит
Очень странно, но в него уже второй раз прилетает. Первый раз было в свечку.
А чего ж странно то? Опасное соседство.
Посольство Азербайджана и Великобритании?
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BIGor
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:11
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Очень странно, но в него уже второй раз прилетает. Первый раз было в свечку.
А чего ж странно то? Опасное соседство.
Посольство Азербайджана и Великобритании?
Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.
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airmax78
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:45
мне кажется, ребят, что завод это типа казуза белли - формальный повод уеbaть поближе к центру
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beee
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:46
airmax78 написав:
Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.
Тот завод уже 30 лет пустой стоит. Даже если бы там что-то производили - по хорошему такое переносить в Карпаты в горные ущелья - значит у нас откровенно тупая власть.
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BIGor
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:54
BIGor написав:
Тот завод уже 30 лет пустой стоит.
увы ,ЧПУ в три смены пол года работают.Рядом еще посольство бритов.Территория большая,ракет 20-50 точных нет
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Мизантрóп
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:06
BIGor написав: airmax78 написав:
Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.
Тот завод уже 30 лет пустой стоит. Даже если бы там что-то производили - по хорошему такое переносить в Карпаты в горные ущелья - значит у нас откровенно тупая власть.
Быстро только кошки родяться.
То что завод нужно переносить согласен на 100%.
Но увы, это дело не одного месяца.
А продукция как я понимаю нужна здесь и сейчас.
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Хомякоид
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:15
Хомякоид написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Завод там через дорогу один есть. 3.14дорасы в него целятся.
Тот завод уже 30 лет пустой стоит. Даже если бы там что-то производили - по хорошему такое переносить в Карпаты в горные ущелья - значит у нас откровенно тупая власть.
Быстро только кошки родяться.
То что завод нужно переносить согласен на 100%.
Но увы, это дело не одного месяца.
А продукция как я понимаю нужна здесь и сейчас.
Там, куда кажется целесообразным перенести, некому будет работать на производстве.
Построили завод электропроводки для мировых автогигантов. Потом в переселенческих группах в соцсетях вербовали ВПО ехать с семьями работать с предоставлением жилья и подъемных. У местных, ввиду близости границы, есть занятия поинтереснее и поприбыльнее.
К слову, сегодня на банковской ветке форума было, цитирую:
"Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой".
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Клиент_
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:20
Клиент_ написав:
Там, куда кажется целесообразным перенести, некому будет работать на производстве.
Построили завод электропроводки для мировых автогигантов. Потом в переселенческих группах в соцсетях вербовали ВПО ехать с семьями работать с предоставлением жилья и подъемных. У местных, ввиду близости границы, есть занятия поинтереснее и поприбыльнее.
К слову, сегодня на банковской ветке форума было, цитирую:
"Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой".
Узнавал я там касательно работы.
Инженерам, со знанием языков давали для старта 20 000 грн.
Конечно за такие деньги никто не поедет.
Когда платяться конкурентные з.п. люди едут в Эмираты и за полярный круг работать.
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Хомякоид
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Додано: Нед 26 чер, 2022 14:03
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Неужели Чабаны?
Поздравляю всех с 10 000 страниц про недвигу.
Тема интересут все еще многих, иначе бы столько не накатали.
Насколько я знаю был один прилет в село рядом с Чабанами.
Так что Чабаны-парадиз можно назвать условно безопасным.
Во всяком случаем более безопасным чем Лукьяновка.
Це 10к сторінок з останньої архівації. Загалом в темі на порядок більше
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Faceless
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Додано: Нед 26 чер, 2022 15:17
UA написав: Damien написав: beee написав:
Да там жесть была. Чуть не грохнули. А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны.
На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт?
Да, кароч, ракеты это не самое страшное
Сегодня писали, что "ремонт не делаю, денег нет". А денег нет потому, что они в ячейке?
После начала войны кинулся в банк в ячейку, а там сказали, что тетка с ключами от депозитного хранилища в Польшу умотала
Когда деньги вызволил из банка, стал вопрос - где хранить?
beee правильно описал историю 100% бетонирования пчелиных сот?
Зачем вы такую дичь пишите? Какая тётка? Это что, завхоз, который забрал ключи от сельского клуба и запил, поэтому дискотека отменяется?
У вас реально ячейка есть или вы хоть представляет как это работает в нормальном банке? Например в моём банке 3 хранилища. Где у меня ячейка - охрана на первом этаже и бронированная дверь, коридор и ещё одна дверь, 2 пролёта в подвал к месту с комнатами и рабочим местом работника, которая проверяет документы и даёт доступ с сейфу через электронный ключ и снова бронированная дверь ... Вы реально предполагаете что работница может взять с собой связку ключей, а не сдать их ответственному? Да у неё и ключей этих нет, т.к. во время рабочего дня 2 двери открываются с карты.
Когда сейф был в банке Форум, то там выходил работник, получал ключ, помогал открыть мне сейф, ждал, закрывал и сдавал ключ обратно под охрану.
Может вы хранили деньги в абонентском ящике на почте?
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Richi
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