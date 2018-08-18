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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10001100021000310004

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 60
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
22%
13
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 15:33

Richi , в некоторых банках все намного проще.В комнате с обычной деревяной дверью, стоит шкаф с ячейками. У шкафа общая дверь(которая открывает доступ к ячейкам), ее открывает работник банка, саму ячейку открываешь ты уже своим ключом.
Нет ключа от общей двери шкафа - и все.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Richi - маэстро, наверное, только из Швейцарии, ещё не адаптировался.
Хотя, что назвать нормальным банком. Вип отделение приват банка на саксаганского. Есть такой банк - приват называется. Может, слышал кто?
А ну как забегите быстренько в ячейку, а я полюбуюсь.
Телефон ключницы не дам, так неинтересно +38096943**03
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 16:36

Re: Скоро ;) начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве!

https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvar ... 30-ekspert
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