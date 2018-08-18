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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 чер, 2022 15:33
Richi , в некоторых банках все намного проще.В комнате с обычной деревяной дверью, стоит шкаф с ячейками. У шкафа общая дверь(которая открывает доступ к ячейкам), ее открывает работник банка, саму ячейку открываешь ты уже своим ключом.
Нет ключа от общей двери шкафа - и все.
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Damien
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Додано: Нед 26 чер, 2022 16:03
Richi - маэстро, наверное, только из Швейцарии, ещё не адаптировался.
Хотя, что назвать нормальным банком. Вип отделение приват банка на саксаганского. Есть такой банк - приват называется. Может, слышал кто?
А ну как забегите быстренько в ячейку, а я полюбуюсь.
Телефон ключницы не дам, так неинтересно +38096943**03
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beee
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Додано: Нед 26 чер, 2022 16:36
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