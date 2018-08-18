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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10002100031000410005>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 60
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
22%
13
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 15:33

Richi , в некоторых банках все намного проще.В комнате с обычной деревяной дверью, стоит шкаф с ячейками. У шкафа общая дверь(которая открывает доступ к ячейкам), ее открывает работник банка, саму ячейку открываешь ты уже своим ключом.
Нет ключа от общей двери шкафа - и все.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Richi - маэстро, наверное, только из Швейцарии, ещё не адаптировался.
Хотя, что назвать нормальным банком. Вип отделение приват банка на саксаганского. Есть такой банк - приват называется. Может, слышал кто?
А ну как забегите быстренько в ячейку, а я полюбуюсь.
Телефон ключницы не дам, так неинтересно +38096943**03
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 16:36

Re: Скоро ;) начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве!

https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvar ... 30-ekspert
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 17:28

  Клиент_ написав:[
"Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой".

Вроде по 34 с копейками оно только по магазину проходит Банк прикручивает еще несколько процентов
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 17:44

  hume написав:
  Клиент_ написав:[
"Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой".

Вроде по 34 с копейками оно только по магазину проходит Банк прикручивает еще несколько процентов

Не далее, как вчера меня чувачок попросил перекинуть деньги, для такой операции. Он мне с Приват, я на импортную карту (бо 2% комиссия).
Вроде, там лимит какой то и он сразу со своей не может напрямую.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:22

  Успіх написав:https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvartyry-u-kyyevi-shhe-vpadut-na-20-30-ekspert


До окончания войны недвижимость упадёт на 100% с количеством сделок = 0 шт (300 сделок не в счёт), в смысле, люди вообще стремаются что-либо покупать за любые деньги.
А после - сам уоррен баффетт не сказал бы.
Будет ріст
Востаннє редагувалось beee в Нед 26 чер, 2022 18:28, всього редагувалось 2 разів.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:23

  UA написав:
  little_wanderer написав:А в каком собираетесь?
Когда газ в 3 раза подорожает?
Так и плитка тогда еще больше подорожает.

Коммерческая недвижимость Киева, получила платежки за отопление в феврале на уровне 700 - 900 гривен за 1 кв метр. В декабре было по 300 грн за 1 кв. метр.
Люди специализирующиеся на сдаче коммерческой недвиги сейчас в депресняке мягко говоря.

Отрезаться дают, подталкивают или смысл этой xyйнu в аресте на комнедвигу хозяина по решению херсонского суда за долг за тепло в лям допустим с потолка?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:47

  beee написав:
  Успіх написав:https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvartyry-u-kyyevi-shhe-vpadut-na-20-30-ekspert


До окончания войны недвижимость упадёт на 100% с количеством сделок = 0 шт (300 сделок не в счёт), в смысле, люди вообще стремаются что-либо покупать за любые деньги.
А после - сам уоррен баффетт не сказал бы.
Будет ріст

Недвижимость и автомобили - это индикатор вашей веры в будущее. Если вы уверены в своих будущих доходах, планах, то ... Но после событий, которые мы имеем, таких людей практически не осталось.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:19

  Richi написав:Недвижимость и автомобили - это индикатор вашей веры в будущее
дети такой индикатор. Но никак не авто.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:35

  vitaliian написав:
  Richi написав:Недвижимость и автомобили - это индикатор вашей веры в будущее
дети такой индикатор. Но никак не авто.

Странно, я почему-то замечал, что в малообеспеченных семьях обычно детей больше, чем в обеспеченных. Это они такие оптимисты или пытаются за счёт детей в будущем решить свои проблемы? Я понимаю, что вы пытаетесь здесь показать свою высоко нравственность, но нас здесь не оценивают.
Richi
 
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