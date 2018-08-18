|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 чер, 2022 15:33
Richi , в некоторых банках все намного проще.В комнате с обычной деревяной дверью, стоит шкаф с ячейками. У шкафа общая дверь(которая открывает доступ к ячейкам), ее открывает работник банка, саму ячейку открываешь ты уже своим ключом.
Нет ключа от общей двери шкафа - и все.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 745
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 чер, 2022 16:03
Richi - маэстро, наверное, только из Швейцарии, ещё не адаптировался.
Хотя, что назвать нормальным банком. Вип отделение приват банка на саксаганского. Есть такой банк - приват называется. Может, слышал кто?
А ну как забегите быстренько в ячейку, а я полюбуюсь.
Телефон ключницы не дам, так неинтересно +38096943**03
-
beee
-
-
- Повідомлень: 533
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 26 чер, 2022 16:36
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3472
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 414 раз.
-
- Профіль
-
3
1
1
Додано: Нед 26 чер, 2022 17:28
Клиент_ написав:
[
"Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой".
Вроде по 34 с копейками оно только по магазину проходит Банк прикручивает еще несколько процентов
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8581
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 917 раз.
- Подякували: 1739 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 чер, 2022 17:44
hume написав: Клиент_ написав:
[
"Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой".
Вроде по 34 с копейками оно только по магазину проходит Банк прикручивает еще несколько процентов
Не далее, как вчера меня чувачок попросил перекинуть деньги, для такой операции. Он мне с Приват, я на импортную карту (бо 2% комиссия).
Вроде, там лимит какой то и он сразу со своей не может напрямую.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1196
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 чер, 2022 18:22
Успіх написав:
https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvartyry-u-kyyevi-shhe-vpadut-na-20-30-ekspert
До окончания войны недвижимость упадёт на 100% с количеством сделок = 0 шт (300 сделок не в счёт), в смысле, люди вообще стремаются что-либо покупать за любые деньги.
А после - сам уоррен баффетт не сказал бы.
Будет ріст
Востаннє редагувалось beee
в Нед 26 чер, 2022 18:28, всього редагувалось 2 разів.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 533
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 26 чер, 2022 18:23
UA написав: little_wanderer написав:
А в каком собираетесь?
Когда газ в 3 раза подорожает?
Так и плитка тогда еще больше подорожает.
Коммерческая недвижимость Киева, получила платежки за отопление в феврале на уровне 700 - 900 гривен за 1 кв метр. В декабре было по 300 грн за 1 кв. метр.
Люди специализирующиеся на сдаче коммерческой недвиги сейчас в депресняке мягко говоря.
Отрезаться дают, подталкивают или смысл этой xyйнu в аресте на комнедвигу хозяина по решению херсонского суда за долг за тепло в лям допустим с потолка?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2328
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 чер, 2022 18:47
beee написав: Успіх написав:
https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvartyry-u-kyyevi-shhe-vpadut-na-20-30-ekspert
До окончания войны недвижимость упадёт на 100% с количеством сделок = 0 шт (300 сделок не в счёт), в смысле, люди вообще стремаются что-либо покупать за любые деньги.
А после - сам уоррен баффетт не сказал бы.
Будет ріст
Недвижимость и автомобили - это индикатор вашей веры в будущее. Если вы уверены в своих будущих доходах, планах, то ... Но после событий, которые мы имеем, таких людей практически не осталось.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1659
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 749 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 чер, 2022 19:19
Richi написав:
Недвижимость и автомобили - это индикатор вашей веры в будущее
дети такой индикатор. Но никак не авто.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13487
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2032 раз.
- Подякували: 2877 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 чер, 2022 19:35
vitaliian написав: Richi написав:
Недвижимость и автомобили - это индикатор вашей веры в будущее
дети такой индикатор. Но никак не авто.
Странно, я почему-то замечал, что в малообеспеченных семьях обычно детей больше, чем в обеспеченных. Это они такие оптимисты или пытаются за счёт детей в будущем решить свои проблемы? Я понимаю, что вы пытаетесь здесь показать свою высоко нравственность, но нас здесь не оценивают.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1659
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 749 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22521
|8228906
|
|
|1047
|3557442
|
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
|
|16
|34847
|
|