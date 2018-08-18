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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 чер, 2022 20:14
Успіх написав:
https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvartyry-u-kyyevi-shhe-vpadut-na-20-30-ekspert
ти скоро на пентхаус у тетрісі назбираеш
ще здача на електричку буде
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Олежан
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Додано: Нед 26 чер, 2022 20:25
Индикатор автомобилей - это пережиток. В цивилизованном мире всем плевать на чём ты ездишь. Авто - это самый хреновый в мире актив, который обрушится в цене за порогом салона.
Недвижимость - удовлетворение базового инстинкта человека.
Дети. Дети это нечто большее, чем просто холодный расчёт. Для их производства, я слышал, нужны чувства
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beee
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Додано: Нед 26 чер, 2022 20:35
Richi написав:
Недвижимость и автомобили - это индикатор вашей веры в будущее.
Авто це рухоме майно.
Коли нема потрібного авто, треба купувати, тоді як нерухомість можна орендувати.
Тобто авто це як утюг, купив, користуєшся. Тільки дуже бідні покупають авто на останні. Інвестиційної складової майже нуль. Нерухомість, навіть для себе, це завжди інвестиція (подивіться на Аірмакса), завжди рахується, чи буде дорожчати, чи не дешевше зараз пересидіти в оренді (подивіться на Сержика).
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Vlad442
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Додано: Нед 26 чер, 2022 20:35
Richi написав:
Это они такие оптимисты или пытаются за счёт детей в будущем решить свои проблемы? Я понимаю, что вы пытаетесь здесь показать свою высоко нравственность, но нас здесь не оценивают.
давайте обойдёмся без оценок нравственности?
У малообеспеченных другие ценности. Дальше стройте логические цепочки. Здоровые на голову люди всегда надеются на лучшее. А кому не хватает на спорткар/Лексус/квартиры в тетрисе считают что жизнь конченная. И кто из них бОльший оптимист? Золото и дети - вечные ценности. И через тысячу лет это не изменится.
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vitaliian
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Додано: Нед 26 чер, 2022 20:40
beee написав:
Индикатор автомобилей - это пережиток. В цивилизованном мире всем плевать на чём ты ездишь. Авто - это самый хреновый в мире актив, который обрушится в цене за порогом салона.
Недвижимость - удовлетворение базового инстинкта человека.
Ми не у цивілізованому мирі. Поки що. Понти ніхто не скасовував.
Про нерухомість згоден, але вона може задовольняти базові потреби не тільки через купівлю, а й через оренду (не тільки у Києві, але і у других місцях - тут діє конкуренція), та пока люди не відчують, що завтра буде не дешевше, ніхто вкладаться, особливо на всі гроші (житло для себе завжди покупають на всі) не буде.
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Vlad442
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Додано: Нед 26 чер, 2022 21:11
vitaliian написав: Richi написав:
Это они такие оптимисты или пытаются за счёт детей в будущем решить свои проблемы? Я понимаю, что вы пытаетесь здесь показать свою высоко нравственность, но нас здесь не оценивают.
давайте обойдёмся без оценок нравственности?
У малообеспеченных другие ценности. Дальше стройте логические цепочки. Здоровые на голову люди всегда надеются на лучшее. А кому не хватает на спорткар/Лексус/квартиры в тетрисе считают что жизнь конченная. И кто из них бОльший оптимист? Золото и дети - вечные ценности. И через тысячу лет это не изменится.
Тогда и не нужно передёргивать. Я сказал индикатор, а не ценность.
Если человек понимает, что в ближайшее время его финансовое положение не улучшится и доход не будет стабильным, то он не будет покупать новую машину или квартиру. Если у него и голова есть на плечах, то он так же подумает, а сможет ли он обеспечить будущее ребёнку, которого планирует родить. Однако разговор здесь о недвижимости и перспективах (стоимости), а не о жизненных ценностях и морали.
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Richi
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Додано: Нед 26 чер, 2022 21:16
vitaliian написав:
У малообеспеченных другие ценности. Дальше стройте логические цепочки. Здоровые на голову люди всегда надеются на лучшее.
Здоровых на голову людей чаще всего и отличает адекватное оценивание ситуации и исходя из этого - принятие решения, а не надежда на лучшее.
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Richi
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Додано: Нед 26 чер, 2022 21:49
Richi написав:
Здоровых на голову людей чаще всего и отличает адекватное оценивание ситуации и исходя из этого - принятие решения, а не надежда на лучшее.
Діти це інстинкт. Хтось може його притримати з логічних резонів, хтось ні. Хтось впевнен у майбутньому (навіть зараз), хтось ні. Моя старша дитина народилась у роки демографічної ями, коли мало хто рожав (це навіть допомогло у житті). Я не пам'ятаю особливих вагань - ой ми бідні (хоч були не багаті). Ми знали, що зможемо прокормити дитину (вона багато не їсть), та забезпечити ні гірше чим люди навколо нас.
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Vlad442
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Додано: Нед 26 чер, 2022 21:57
Richi написав: UA написав:
После начала войны кинулся в банк в ячейку, а там сказали, что тетка с ключами от депозитного хранилища в Польшу умотала
Когда деньги вызволил из банка, стал вопрос - где хранить?
beee правильно описал историю 100% бетонирования пчелиных сот?
Зачем вы такую дичь пишите? Какая тётка? Это что, завхоз, который забрал ключи от сельского клуба и запил, поэтому дискотека отменяется?
У вас реально ячейка есть или вы хоть представляет как это работает в нормальном банке? Например в моём банке 3 хранилища. Где у меня ячейка - охрана на первом этаже и бронированная дверь, коридор и ещё одна дверь, 2 пролёта в подвал к месту с комнатами и рабочим местом работника, которая проверяет документы и даёт доступ с сейфу через электронный ключ и снова бронированная дверь ... Вы реально предполагаете что работница может взять с собой связку ключей, а не сдать их ответственному? Да у неё и ключей этих нет, т.к. во время рабочего дня 2 двери открываются с карты.
Когда сейф был в банке Форум, то там выходил работник, получал ключ, помогал открыть мне сейф, ждал, закрывал и сдавал ключ обратно под охрану.
Может вы хранили деньги в абонентском ящике на почте?
Угу хранилище с дверью 12 класса и без ключей. Карточкой?
В своём походе в депозитное хранилище, вы видите лишь то, что вам позволяют увидеть.
Или вас приглашают на процедуру закрытия, опечатывания и постановку под охрану хранилищ банка?
специально для вас три язвительных улыбки.
Мне просто интересно, что навешали Пчелу по поводу не доступа к его ячейке.
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UA
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:12
Vlad442 написав: Richi написав:
Недвижимость и автомобили - это индикатор вашей веры в будущее.
Авто це рухоме майно.
Коли нема потрібного авто, треба купувати, тоді як нерухомість можна орендувати.
Тобто авто це як утюг, купив, користуєшся. Тільки дуже бідні покупають авто на останні. Інвестиційної складової майже нуль. Нерухомість, навіть для себе, це завжди інвестиція (подивіться на Аірмакса), завжди рахується, чи буде дорожчати, чи не дешевше зараз пересидіти в оренді (подивіться на Сержика).
Что мешает взять авто на прокат или в лиз? Мой пример(его уже приводил): в целях экономии пересел с трака на малолитражку. Раз в месяц беру фордец 250й когда по дому нужен привезти/отвезти что-то.
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Понаехал
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