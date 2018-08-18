Richi написав:

UA написав: После начала войны кинулся в банк в ячейку, а там сказали, что тетка с ключами от депозитного хранилища в Польшу умотала

Когда деньги вызволил из банка, стал вопрос - где хранить?

beee правильно описал историю 100% бетонирования пчелиных сот? После начала войны кинулся в банк в ячейку, а там сказали, что тетка с ключами от депозитного хранилища в Польшу умоталаКогда деньги вызволил из банка, стал вопрос - где хранить?beee правильно описал историю 100% бетонирования пчелиных сот?

Зачем вы такую дичь пишите? Какая тётка? Это что, завхоз, который забрал ключи от сельского клуба и запил, поэтому дискотека отменяется?У вас реально ячейка есть или вы хоть представляет как это работает в нормальном банке? Например в моём банке 3 хранилища. Где у меня ячейка - охрана на первом этаже и бронированная дверь, коридор и ещё одна дверь, 2 пролёта в подвал к месту с комнатами и рабочим местом работника, которая проверяет документы и даёт доступ с сейфу через электронный ключ и снова бронированная дверь ... Вы реально предполагаете что работница может взять с собой связку ключей, а не сдать их ответственному? Да у неё и ключей этих нет, т.к. во время рабочего дня 2 двери открываются с карты.Когда сейф был в банке Форум, то там выходил работник, получал ключ, помогал открыть мне сейф, ждал, закрывал и сдавал ключ обратно под охрану.Может вы хранили деньги в абонентском ящике на почте?