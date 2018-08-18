RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10003100041000510006

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 61
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
11%
7
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 22:13

  vitaliian написав:
  Richi написав:Недвижимость и автомобили - это индикатор вашей веры в будущее
дети такой индикатор. Но никак не авто.

По статистике чем беднее человек, тем больше у него детей :mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 22:16

  hume написав:
  Клиент_ написав:[
"Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой".

Вроде по 34 с копейками оно только по магазину проходит Банк прикручивает еще несколько процентов


все зависит от банка и от пакета
adeges
 
Повідомлень: 3989
З нами з: 14.03.06
Подякував: 308 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Понаехал написав:Что мешает взять авто на прокат или в лиз? Мой пример(его уже приводил): в целях экономии пересел с трака на малолитражку. Раз в месяц беру фордец 250й когда по дому нужен привезти/отвезти что-то.

Це про Україну, чи Техас? Може вам тут краще не писати, коли не знаєте місцевих реалій?
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9002
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2059 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:51

  beee написав:
  UA написав:
  beee написав:[
У меня уже украли 70к$. Дали козлу 12 лет. А толку.
Больше я с деньгами сидеть зарёкся.
У соседей 100к$ при других обстоятельствах.
Я - инженер. Люблю железобетон, фундаменты и сталь в виде блинов и штанги.
У каждого свой путь самурая и дело не в деньгах

12 лет за кражу?
Может грабеж?

Да там жесть была. Чуть не грохнули.
А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны.
На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт?
Да, кароч, ракеты это не самое страшное


Но ведь пустили.
Я выезжал, вывозил семью 25го, на второй день войны.
Но потом все таки получилось добраться до ячейки, через три недели.
Хотя допускал что будет как… не знаю как…Но былы обратная связь с банком, от конкретного менеджера, а как приехал, заходя в банк, была охрана, сотрудники.

Как приехал в Киев обратно, через неделю повёз деньги обратно в ячейку.
А какие варианты.
Если уж лишаться денег то пусть в банке пропадут, чем тебя грохнут
Voistov
 
Повідомлень: 203
З нами з: 15.02.21
Подякував: 46 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:54

  UA написав:
  beee написав:
  UA написав:Может грабеж?

Да там жесть была. Чуть не грохнули.
А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны.
На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт?
Да, кароч, ракеты это не самое страшное

Охрана с автоматами от ДСО (полиции охраны) стоит отнюдь не все деньги мира.
Чем обосновывали не доступ к ячейке?


В моём случае: Сотрудник не может сегодня добраться.
Транспорт тогда не ходил.
Похоже это так и было, потом все таки сотрудник до рвался и доступ был даден.
Voistov
 
Повідомлень: 203
З нами з: 15.02.21
Подякував: 46 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 00:21

  Понаехал написав:
  vitaliian написав:
  Richi написав:Недвижимость и автомобили - это индикатор вашей веры в будущее
дети такой индикатор. Но никак не авто.

По статистике чем беднее человек, тем больше у него детей :mrgreen:


Хотелось бы посмотреть на статистику.
Недавно буквально смотрел фильм, Идиократия. Так себе кино, но месседж первых 10 минут интересен
Voistov
 
Повідомлень: 203
З нами з: 15.02.21
Подякував: 46 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 01:18

  Vlad442 написав:
  Понаехал написав:Что мешает взять авто на прокат или в лиз? Мой пример(его уже приводил): в целях экономии пересел с трака на малолитражку. Раз в месяц беру фордец 250й когда по дому нужен привезти/отвезти что-то.

Це про Україну, чи Техас? Може вам тут краще не писати, коли не знаєте місцевих реалій?

Та капец. Еще, если денежек на квартиру не хватает, ипотеку на 30 лет взять под 4 годовых.
airmax78
 
Повідомлень: 40609
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5013 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10003100041000510006
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2251, 2252, 2253
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22521 8249432
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 чер, 2022 17:53
zerocool
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 103, 104, 105
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1047 3578429
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34847
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2096)
26.06.2022 23:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron