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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 чер, 2022 22:16
hume написав: Клиент_ написав:
[
"Закарпатье сейчас у захватi вiд вiйни, так как крутит схему - гривня на карту Альфа или Моно, выехали на день в Словакию, сняли там Евро по 34, вернулись, сдали в обменку по 36,80 и по новой".
Вроде по 34 с копейками оно только по магазину проходит Банк прикручивает еще несколько процентов
все зависит от банка и от пакета
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adeges
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:23
Понаехал написав:
Что мешает взять авто на прокат или в лиз? Мой пример(его уже приводил): в целях экономии пересел с трака на малолитражку. Раз в месяц беру фордец 250й когда по дому нужен привезти/отвезти что-то.
Це про Україну, чи Техас? Може вам тут краще не писати, коли не знаєте місцевих реалій?
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Vlad442
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Додано: Нед 26 чер, 2022 23:51
beee написав: UA написав: beee написав:
[
У меня уже украли 70к$. Дали козлу 12 лет. А толку.
Больше я с деньгами сидеть зарёкся.
У соседей 100к$ при других обстоятельствах.
Я - инженер. Люблю железобетон, фундаменты и сталь в виде блинов и штанги.
У каждого свой путь самурая и дело не в деньгах
12 лет за кражу?
Может грабеж?
Да там жесть была. Чуть не грохнули.
А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны.
На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт?
Да, кароч, ракеты это не самое страшное
Но ведь пустили.
Я выезжал, вывозил семью 25го, на второй день войны.
Но потом все таки получилось добраться до ячейки, через три недели.
Хотя допускал что будет как… не знаю как…Но былы обратная связь с банком, от конкретного менеджера, а как приехал, заходя в банк, была охрана, сотрудники.
Как приехал в Киев обратно, через неделю повёз деньги обратно в ячейку.
А какие варианты.
Если уж лишаться денег то пусть в банке пропадут, чем тебя грохнут
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Voistov
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Додано: Нед 26 чер, 2022 23:54
UA написав: beee написав: UA написав:
Может грабеж?
Да там жесть была. Чуть не грохнули.
А в ячейку- жим-жим, еле пустили после начала войны.
На счета класть? Я помню как год снимали. На текущий счёт?
Да, кароч, ракеты это не самое страшное
Охрана с автоматами от ДСО (полиции охраны) стоит отнюдь не все деньги мира.
Чем обосновывали не доступ к ячейке?
В моём случае: Сотрудник не может сегодня добраться.
Транспорт тогда не ходил.
Похоже это так и было, потом все таки сотрудник до рвался и доступ был даден.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 00:21
Понаехал написав: vitaliian написав: Richi написав:
Недвижимость и автомобили - это индикатор вашей веры в будущее
дети такой индикатор. Но никак не авто.
По статистике чем беднее человек, тем больше у него детей
Хотелось бы посмотреть на статистику.
Недавно буквально смотрел фильм, Идиократия. Так себе кино, но месседж первых 10 минут интересен
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Voistov
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Додано: Пон 27 чер, 2022 01:18
Vlad442 написав: Понаехал написав:
Что мешает взять авто на прокат или в лиз? Мой пример(его уже приводил): в целях экономии пересел с трака на малолитражку. Раз в месяц беру фордец 250й когда по дому нужен привезти/отвезти что-то.
Це про Україну, чи Техас? Може вам тут краще не писати, коли не знаєте місцевих реалій?
Та капец. Еще, если денежек на квартиру не хватает, ипотеку на 30 лет взять под 4 годовых.
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airmax78
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