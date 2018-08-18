Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Voistov написав:Хотелось бы посмотреть на статистику. Недавно буквально смотрел фильм, Идиократия. Так себе кино, но месседж первых 10 минут интересен
Первая колонка годовой доход на семью , вторая к-во родов на тысячу женщин в 2017м Under 10,000 66.44 10,000-14,999 59.58 15,000-24,999 61.59 25,000-34,999 60.45 35,000-49,999 57.99 50,000-74,999 53.38 75,000-99,999 51.7 100,000-149,999 48.49 150,000-199,999 45.23 200,000 or more 43.92
rjkz написав:Я понимаю, что мои слова вам как рыбе зонтик. Но в 2015 себя бил по рукам, чтобы не взять возле Зоопарка ЖИБ, а Хьюм меня отговорил от МК. Соблазн был очень большой. Но победило соображение, что не надо пытаться заработать все деньги мира. А вот подушку безопасности иметь очень не мешает. И чем больше - тем лучше. И пусть даже их съедает инфляция, пусть они обесцениваются. Но они должны быть. В максимально ликвидном виде. В разных валютах, в разных местах хранения. И как говорил старина Биг (не знаю или вы как читатель его застали)- диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация. Это он уже после бегства из оккупированной Горловки, где у него вместе с Донецком осталось 18 хат (как он их называл), 3 магазина и перед самым 2014 годом в самом центре Горловки дом купил, так начал рассуждать. Видите, дорогуша (ТМ Веее ), я не только ваши подробности помню. Вообще, этот форум позволил впитать огромное количество чужого опыта, чужой мудрости, показал ошибки других людей, не позволив их повторить. Это просто неоценимо. Спасибо форуму ФинансЮЭЙ. Другого такого я не смог найти. Пытался, признаюсь. Какова была-бы наша реальность без него? Я имею ввиду старожилов.
Я участвовал в Тбилисском переулке. Там не всё так просто как на Крушах было. Когда случился очередной этап девальвации, ЖИБ прекратил продажи Тбилисского переулка. Пришлось смазать, чтобы поехать
Я в то время был довльно близко завязан с семьей НВИ.
beee написав: У меня уже украли 70к$. Дали козлу 12 лет. А толку. Больше я с деньгами сидеть зарёкся. У соседей 100к$ при других обстоятельствах. Я - инженер. Люблю железобетон, фундаменты и сталь в виде блинов и штанги. У каждого свой путь самурая и дело не в деньгах
beee написав: У меня уже украли 70к$. Дали козлу 12 лет. А толку. Больше я с деньгами сидеть зарёкся. У соседей 100к$ при других обстоятельствах. Я - инженер. Люблю железобетон, фундаменты и сталь в виде блинов и штанги. У каждого свой путь самурая и дело не в деньгах
Счет в надежном западном банке?
Под 0 или отрицательный процент? Не смешите меня! Только SGOL и VOO в соотношении 50/50 в качестве оперативного резерва на поддержание штанов в случае потери работы и земля/недвига в безопасной стране