RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10004100051000610007

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 61
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
11%
7
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 02:34

  Voistov написав:Хотелось бы посмотреть на статистику.
Недавно буквально смотрел фильм, Идиократия. Так себе кино, но месседж первых 10 минут интересен

Первая колонка годовой доход на семью , вторая к-во родов на тысячу женщин в 2017м
Under 10,000 66.44
10,000-14,999 59.58
15,000-24,999 61.59
25,000-34,999 60.45
35,000-49,999 57.99
50,000-74,999 53.38
75,000-99,999 51.7
100,000-149,999 48.49
150,000-199,999 45.23
200,000 or more 43.92

https://www.statista.com/markets/411/society/


Чем беднее - тем больше рожают.
Фильм правдив
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3988
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 02:38

  UA написав:
  rjkz написав:Я понимаю, что мои слова вам как рыбе зонтик.
Но в 2015 себя бил по рукам, чтобы не взять возле Зоопарка ЖИБ, а Хьюм меня отговорил от МК.
Соблазн был очень большой.
Но победило соображение, что не надо пытаться заработать все деньги мира.
А вот подушку безопасности иметь очень не мешает. И чем больше - тем лучше.
И пусть даже их съедает инфляция, пусть они обесцениваются. Но они должны быть. В максимально ликвидном виде. В разных валютах, в разных местах хранения.
И как говорил старина Биг (не знаю или вы как читатель его застали)- диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация.
Это он уже после бегства из оккупированной Горловки, где у него вместе с Донецком осталось 18 хат (как он их называл), 3 магазина и перед самым 2014 годом в самом центре Горловки дом купил, так начал рассуждать.
Видите, дорогуша (ТМ Веее ), я не только ваши подробности помню.
Вообще, этот форум позволил впитать огромное количество чужого опыта, чужой мудрости, показал ошибки других людей, не позволив их повторить.
Это просто неоценимо.
Спасибо форуму ФинансЮЭЙ. Другого такого я не смог найти. Пытался, признаюсь.
Какова была-бы наша реальность без него?
Я имею ввиду старожилов.

Я участвовал в Тбилисском переулке.
Там не всё так просто как на Крушах было.
Когда случился очередной этап девальвации, ЖИБ прекратил продажи Тбилисского переулка.
Пришлось смазать, чтобы поехать :mrgreen:


Я в то время был довльно близко завязан с семьей НВИ.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13339
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6969 раз.
Подякували: 4010 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 02:45

  beee написав:
У меня уже украли 70к$. Дали козлу 12 лет. А толку.
Больше я с деньгами сидеть зарёкся.
У соседей 100к$ при других обстоятельствах.
Я - инженер. Люблю железобетон, фундаменты и сталь в виде блинов и штанги.
У каждого свой путь самурая и дело не в деньгах


Счет в надежном западном банке?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13339
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6969 раз.
Подякували: 4010 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 02:50

  rjkz написав:
  beee написав:
У меня уже украли 70к$. Дали козлу 12 лет. А толку.
Больше я с деньгами сидеть зарёкся.
У соседей 100к$ при других обстоятельствах.
Я - инженер. Люблю железобетон, фундаменты и сталь в виде блинов и штанги.
У каждого свой путь самурая и дело не в деньгах


Счет в надежном западном банке?

Под 0 или отрицательный процент? Не смешите меня! Только SGOL и VOO в соотношении 50/50 в качестве оперативного резерва на поддержание штанов в случае потери работы и земля/недвига в безопасной стране
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3988
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 05:21

  Понаехал написав:
  rjkz написав:
  beee написав:
У меня уже украли 70к$. Дали козлу 12 лет. А толку.
Больше я с деньгами сидеть зарёкся.
У соседей 100к$ при других обстоятельствах.
Я - инженер. Люблю железобетон, фундаменты и сталь в виде блинов и штанги.
У каждого свой путь самурая и дело не в деньгах


Счет в надежном западном банке?

Под 0 или отрицательный процент? Не смешите меня! Только SGOL и VOO в соотношении 50/50 в качестве оперативного резерва на поддержание штанов в случае потери работы и земля/недвига в безопасной стране


Вы упустили начало данного диалога.
Речь шла о наличии подушки безопасности.
Диверсификации.
И о распределении "яиц" по "корзинам".
Лучше иметь сумму в надежном западном банке, наличные в разных валютах . Чем не иметь. а уж потом инвестиции.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13339
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6969 раз.
Подякували: 4010 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 06:13

  beee написав:
У меня уже украли 70к$. Дали козлу 12 лет. А толку.
Больше я с деньгами сидеть зарёкся.
У соседей 100к$ при других обстоятельствах.
Я - инженер. Люблю железобетон, фундаменты и сталь в виде блинов и штанги.
У каждого свой путь самурая и дело не в деньгах


Інженер в Америці чи Німеччині?
Для українського інженера ЗП 20 000 грн/міс - офігенно велика ЗП. Навіть до війни.

Цій країні інженери не потрібні.
Не потрібні також математики,фізики, хіміки.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22824
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 06:24

  Frant написав:
  beee написав:
У меня уже украли 70к$. Дали козлу 12 лет. А толку.
Больше я с деньгами сидеть зарёкся.
У соседей 100к$ при других обстоятельствах.
Я - инженер. Люблю железобетон, фундаменты и сталь в виде блинов и штанги.
У каждого свой путь самурая и дело не в деньгах


Інженер в Америці чи Німеччині?
Для українського інженера ЗП 20 000 грн/міс - офігенно велика ЗП. Навіть до війни.

Цій країні інженери не потрібні.
Не потрібні також математики,фізики, хіміки.

Я більше скажу для українського інженера 20 кг, це нездійсненна мрія.
Bolt
 
Повідомлень: 1197
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 06:24

  Frant написав:Інженер в Америці чи Німеччині?
Для українського інженера ЗП 20 000 грн/міс - офігенно велика ЗП. Навіть до війни.

Цій країні інженери не потрібні.

До 2013го года зарплата годовая 35-40к$ чистыми считалась не плохой для старшего инженера. 50к$ в год - это уже ведущий инженер или архитектор получал. В 2009м я закончил ВУЗ и получал на момент окончания чистыми 24к$ в год. Работал не ФОП, а по трудовой. Не программистом, а связистом. Неужели в 21м году стало так плохо? Если да, то я, как как инженер и как выпускник КПИ, очень опечален.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3988
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 06:26

  Bolt написав:Я більше скажу для українського інженера 20 кг, це нездійсненна мрія.

Всё так плохо или это прикол?
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3988
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10004100051000610007
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2251, 2252, 2253
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22521 8263938
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 чер, 2022 17:53
zerocool
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 103, 104, 105
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1047 3593062
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34847
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (120)
27.06.2022 07:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.