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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 чер, 2022 22:23
Понаехал написав:
Что мешает взять авто на прокат или в лиз? Мой пример(его уже приводил): в целях экономии пересел с трака на малолитражку. Раз в месяц беру фордец 250й когда по дому нужен привезти/отвезти что-то.
Це про Україну, чи Техас? Може вам тут краще не писати, коли не знаєте місцевих реалій?
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Vlad442
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Додано: Пон 27 чер, 2022 01:18
Vlad442 написав: Понаехал написав:
Что мешает взять авто на прокат или в лиз? Мой пример(его уже приводил): в целях экономии пересел с трака на малолитражку. Раз в месяц беру фордец 250й когда по дому нужен привезти/отвезти что-то.
Це про Україну, чи Техас? Може вам тут краще не писати, коли не знаєте місцевих реалій?
Та капец. Еще, если денежек на квартиру не хватает, ипотеку на 30 лет взять под 4 годовых.
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airmax78
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Додано: Пон 27 чер, 2022 02:28
Vlad442 написав:
Це про Україну, чи Техас? Може вам тут краще не писати, коли не знаєте місцевих реалій?
Осенью прилетал в Киев на месяц. Брал машину на 2 недели в аренду. В принципе проблем небыло кроме дурацких выделенных линий под городской транспорт. Но гаец видимо хотел на лапу... А так ща последние 8 лет машину брал в аренду во многих странах. Навскидку где-то в 8ми разных. Только в Индии не рискую.
Востаннє редагувалось Понаехал
в Пон 27 чер, 2022 02:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 02:28
барабашов написав:rjkz
Николай, по поводу ЖИБ и МК - это в 15году при долларе даже 22 в этот момент разгаре лета на 2 недели - были плохие инвестиции? Хуже стояка круш Трибеки? Каковы были цены? Какая ликвидность была с момента ввода в эксплуатацию если он вообще произошёл этот ввод? В 18-21годах это можно было продать с наваром и без ремонтов?
Кстати за ракеты и ремонт - у кацапов они когда нибудь, возможно в конце лета, а может вместе с вводом войск вермахта на Ямал(чтоб по своему Северному потоку качать свои баррели) пипиздже, закончатся, в отличии от Градов и Смерчей, и не везде эти Искандеры у нас смеются - так что нам жить в лофте как Мух, или деды в 44м - в землянках?
В феврале 2015 крушу можно было взять за 10,5 куе.
Стр. адрес Шулявская, 32, впоследствии, пер. Тбилисский. я мог взять за 15-18 куе.
Весной -летом первая очередь МК около 22 куе.
ТОлько курс в феврале 2015 35, а летом 21,6.
Я не перепродаю недвижимость, я ее сдаю.
ККЦ что-то там язвил по поводу предрассудков, но я такой.
Я понял, что мне нужны будут деньги для другого. Что намного важнее.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 02:29
airmax78 написав:
Та капец. Еще, если денежек на квартиру не хватает, ипотеку на 30 лет взять под 4 годовых.
Ипотека у меня под 3.125% на дом. На землю под 3.6% и 2.9% по разным участкам
Сейчас таких не дают
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Понаехал
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Додано: Пон 27 чер, 2022 07:37
Чому пропадає моє повідомлення про ЗП інженера в Україні?
Правда очі коле?
Інженери цій країні і нафіг не потрібні.
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Frant
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Додано: Пон 27 чер, 2022 07:54
Понаехал написав: Vlad442 написав:
Це про Україну, чи Техас? Може вам тут краще не писати, коли не знаєте місцевих реалій?
Осенью прилетал в Киев на месяц. Брал машину на 2 недели в аренду. В принципе проблем небыло кроме дурацких выделенных линий под городской транспорт. Но гаец видимо хотел на лапу... А так ща последние 8 лет машину брал в аренду во многих странах. Навскидку где-то в 8ми разных. Только в Индии не рискую.
Какой авто брал в аренду и почём?
И есть ли вообще возможность взять у нас в аренду то, что ты катал в Остине?
Тем более сейчас
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Додано: Пон 27 чер, 2022 08:05
Олежан написав:
жк львовский квартал востановлению не подлежит
подлежит, в киевской области и не такие разрушения латают
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Додано: Пон 27 чер, 2022 08:14
"В ЖК Hvoya стартували продажі.
Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)
кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся )
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Додано: Пон 27 чер, 2022 08:26
Frant написав:
Чому пропадає моє повідомлення про ЗП інженера в Україні?
Правда очі коле?
Інженери цій країні і нафіг не потрібні.
Тому, що зі своїми жалюгідними ЗП інженера не є гравцями на РН та відповідно ідуть в бан😾
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