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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10001100021000310004

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 61
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
11%
7
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Понаехал написав:Что мешает взять авто на прокат или в лиз? Мой пример(его уже приводил): в целях экономии пересел с трака на малолитражку. Раз в месяц беру фордец 250й когда по дому нужен привезти/отвезти что-то.

Це про Україну, чи Техас? Може вам тут краще не писати, коли не знаєте місцевих реалій?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 01:18

  Vlad442 написав:
  Понаехал написав:Что мешает взять авто на прокат или в лиз? Мой пример(его уже приводил): в целях экономии пересел с трака на малолитражку. Раз в месяц беру фордец 250й когда по дому нужен привезти/отвезти что-то.

Це про Україну, чи Техас? Може вам тут краще не писати, коли не знаєте місцевих реалій?

Та капец. Еще, если денежек на квартиру не хватает, ипотеку на 30 лет взять под 4 годовых.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 02:28

  Vlad442 написав:Це про Україну, чи Техас? Може вам тут краще не писати, коли не знаєте місцевих реалій?

Осенью прилетал в Киев на месяц. Брал машину на 2 недели в аренду. В принципе проблем небыло кроме дурацких выделенных линий под городской транспорт. Но гаец видимо хотел на лапу... А так ща последние 8 лет машину брал в аренду во многих странах. Навскидку где-то в 8ми разных. Только в Индии не рискую.
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 27 чер, 2022 02:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 02:28

  барабашов написав:rjkz
Николай, по поводу ЖИБ и МК - это в 15году при долларе даже 22 в этот момент разгаре лета на 2 недели - были плохие инвестиции? Хуже стояка круш Трибеки? Каковы были цены? Какая ликвидность была с момента ввода в эксплуатацию если он вообще произошёл этот ввод? В 18-21годах это можно было продать с наваром и без ремонтов?
Кстати за ракеты и ремонт - у кацапов они когда нибудь, возможно в конце лета, а может вместе с вводом войск вермахта на Ямал(чтоб по своему Северному потоку качать свои баррели) пипиздже, закончатся, в отличии от Градов и Смерчей, и не везде эти Искандеры у нас смеются - так что нам жить в лофте как Мух, или деды в 44м - в землянках?


В феврале 2015 крушу можно было взять за 10,5 куе.
Стр. адрес Шулявская, 32, впоследствии, пер. Тбилисский. я мог взять за 15-18 куе.
Весной -летом первая очередь МК около 22 куе.
ТОлько курс в феврале 2015 35, а летом 21,6.
Я не перепродаю недвижимость, я ее сдаю.
ККЦ что-то там язвил по поводу предрассудков, но я такой.
Я понял, что мне нужны будут деньги для другого. Что намного важнее.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 02:29

  airmax78 написав:Та капец. Еще, если денежек на квартиру не хватает, ипотеку на 30 лет взять под 4 годовых.

Ипотека у меня под 3.125% на дом. На землю под 3.6% и 2.9% по разным участкам :P
Сейчас таких не дают
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 07:37

Чому пропадає моє повідомлення про ЗП інженера в Україні?
Правда очі коле?

Інженери цій країні і нафіг не потрібні.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 07:54

  Понаехал написав:
  Vlad442 написав:Це про Україну, чи Техас? Може вам тут краще не писати, коли не знаєте місцевих реалій?

Осенью прилетал в Киев на месяц. Брал машину на 2 недели в аренду. В принципе проблем небыло кроме дурацких выделенных линий под городской транспорт. Но гаец видимо хотел на лапу... А так ща последние 8 лет машину брал в аренду во многих странах. Навскидку где-то в 8ми разных. Только в Индии не рискую.

Какой авто брал в аренду и почём?
И есть ли вообще возможность взять у нас в аренду то, что ты катал в Остине?
Тем более сейчас
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:05

  Олежан написав:жк львовский квартал востановлению не подлежит

подлежит, в киевской области и не такие разрушения латают
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"В ЖК Hvoya стартували продажі.
Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)
кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся )
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:26

  Frant написав:Чому пропадає моє повідомлення про ЗП інженера в Україні?
Правда очі коле?

Інженери цій країні і нафіг не потрібні.

Тому, що зі своїми жалюгідними ЗП інженера не є гравцями на РН та відповідно ідуть в бан😾
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