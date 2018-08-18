барабашов написав:

Николай, по поводу ЖИБ и МК - это в 15году при долларе даже 22 в этот момент разгаре лета на 2 недели - были плохие инвестиции? Хуже стояка круш Трибеки? Каковы были цены? Какая ликвидность была с момента ввода в эксплуатацию если он вообще произошёл этот ввод? В 18-21годах это можно было продать с наваром и без ремонтов?Кстати за ракеты и ремонт - у кацапов они когда нибудь, возможно в конце лета, а может вместе с вводом войск вермахта на Ямал(чтоб по своему Северному потоку качать свои баррели) пипиздже, закончатся, в отличии от Градов и Смерчей, и не везде эти Искандеры у нас смеются - так что нам жить в лофте как Мух, или деды в 44м - в землянках?