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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 чер, 2022 08:46
Феодал написав:
"В ЖК Hvoya стартували продажі.
Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)
кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся )
Это что-то нереальное
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Investor_K
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:01
Investor_K написав: Феодал написав:
"В ЖК Hvoya стартували продажі.
Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)
кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся )
Это что-то нереальное
Я предупреждал.
Себестоимость писал.
Авто в аренду - классная вещь. Удобная.
нажимаю на кнопку, прилетаю, каких-то 2 часа в очереди с чемоданами и орущими детьми, беру 2 автокресла за каких-то 80 евро за штуку и пожалуйста, к ночи- я уже в отеле выжатый как лимон.
А с квартирами в оренду, вообще класс.
Неделя - сборы вещей с нервным срывами, 3 дня перевозки, недели 2 вещи распихивать в новом доме. Если нет грузчиков, тягаешь всё: из квартиры к лифту, в лифт, из лифта в холл, из холла на улицу, потом в авто и потом ещё в обратном порядке блин!
Вы кто? Студент с пакетиком вещей?
Я переезжал за свою жизнь десятки раз. За последний год 4 раза. И я готов под ракетами лепить свой ремонт.
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beee
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:08
Я правильно понял, что вчера было уже дно-дно и теперь КРЖН в рост и "скупайтесь, безумцы!" ?
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:10
Investor_K написав: Феодал написав:
"В ЖК Hvoya стартували продажі.
Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)
кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся )
Это что-то нереальное
продажи полетят
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Феодал
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:12
beee написав:
Себестоимость писал.
Если в теме, распиши как себестоимость выросла по категориям. Например - земельные участки выросли на 30% в долларе. ЗП выросли на 20% в долларе, кирпич вырос на 30% в долларе США. Интересно услышать от спеца про пресловутую себестоимость.
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BIGor
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:13
beee написав: Investor_K написав: Феодал написав:
"В ЖК Hvoya стартували продажі.
Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)
кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся )
Это что-то нереальное
Я предупреждал.
Себестоимость писал.
Я переезжал за свою жизнь десятки раз. За последний год 4 раза. И я готов под ракетами лепить свой ремонт.
а я уже нет
в одну из моих хаток прилетело, сейчас в Украине недвижимость самая невыгодная инвестиция
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:13
beee написав:
Я предупреждал.
Себестоимость писал.
От этого денег в кармане у людей больше не становится. Да и инвестировать в стройку на время войны - не самое лучшее решение
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Investor_K
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:14
Не полетят. А чего вы зубоскалите? Чего не ржёте, что бензин столько стоит? Бетон, в стоимость которого для миксера доставка это третья часть? Арматура? Ну давайте, где сарказм?
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beee
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:17
BIGor написав: beee написав:
Себестоимость писал.
Если в теме, распиши как себестоимость выросла по категориям. Например - земельные участки выросли на 30% в долларе. ЗП выросли на 20% в долларе, кирпич вырос на 30% в долларе США. Интересно услышать от спеца про пресловутую себестоимость.
особенно земля подорожала, раза в три не меньше
сейчас же война, а после войны обычно жить непросто за то интересно, а за это нужно доплачивать
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:23
beee написав:
Не полетят. А чего вы зубоскалите? Чего не ржёте, что бензин столько стоит? Бетон, в стоимость которого для миксера доставка это третья часть? Арматура? Ну давайте, где сарказм?
кажется я про сторойку знаю немного больше чем вы, и писал уже ранее что у извесних застройщиков есть прокладко-подрядчики за счет которых можно легко уменьшить себестоимость стороительства, и это то что лежит на виду ну никто не хочет заморачеватся, я уже молчу про разные другие мутки с материалами. Я скажу так после 2020 застройщики держат за дебилов своих покупателей
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