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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10003100041000510006>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 61
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
11%
7
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 08:46

  Феодал написав:"В ЖК Hvoya стартували продажі.
Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)
кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся )


Это что-то нереальное
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:01

  Investor_K написав:
  Феодал написав:"В ЖК Hvoya стартували продажі.
Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)
кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся )


Это что-то нереальное


Я предупреждал.
Себестоимость писал.

Авто в аренду - классная вещь. Удобная.
нажимаю на кнопку, прилетаю, каких-то 2 часа в очереди с чемоданами и орущими детьми, беру 2 автокресла за каких-то 80 евро за штуку и пожалуйста, к ночи- я уже в отеле выжатый как лимон.
А с квартирами в оренду, вообще класс.
Неделя - сборы вещей с нервным срывами, 3 дня перевозки, недели 2 вещи распихивать в новом доме. Если нет грузчиков, тягаешь всё: из квартиры к лифту, в лифт, из лифта в холл, из холла на улицу, потом в авто и потом ещё в обратном порядке блин!
Вы кто? Студент с пакетиком вещей?

Я переезжал за свою жизнь десятки раз. За последний год 4 раза. И я готов под ракетами лепить свой ремонт.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я правильно понял, что вчера было уже дно-дно и теперь КРЖН в рост и "скупайтесь, безумцы!" ?
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:10

  Investor_K написав:
  Феодал написав:"В ЖК Hvoya стартували продажі.
Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)
кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся )


Это что-то нереальное

продажи полетят :mrgreen:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:Себестоимость писал.

Если в теме, распиши как себестоимость выросла по категориям. Например - земельные участки выросли на 30% в долларе. ЗП выросли на 20% в долларе, кирпич вырос на 30% в долларе США. Интересно услышать от спеца про пресловутую себестоимость.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:13

  beee написав:
  Investor_K написав:
  Феодал написав:"В ЖК Hvoya стартували продажі.
Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)
кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся )


Это что-то нереальное


Я предупреждал.
Себестоимость писал.


Я переезжал за свою жизнь десятки раз. За последний год 4 раза. И я готов под ракетами лепить свой ремонт.


а я уже нет :D в одну из моих хаток прилетело, сейчас в Украине недвижимость самая невыгодная инвестиция
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:Я предупреждал.
Себестоимость писал.


От этого денег в кармане у людей больше не становится. Да и инвестировать в стройку на время войны - не самое лучшее решение
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не полетят. А чего вы зубоскалите? Чего не ржёте, что бензин столько стоит? Бетон, в стоимость которого для миксера доставка это третья часть? Арматура? Ну давайте, где сарказм?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:17

  BIGor написав:
  beee написав:Себестоимость писал.

Если в теме, распиши как себестоимость выросла по категориям. Например - земельные участки выросли на 30% в долларе. ЗП выросли на 20% в долларе, кирпич вырос на 30% в долларе США. Интересно услышать от спеца про пресловутую себестоимость.

особенно земля подорожала, раза в три не меньше :D сейчас же война, а после войны обычно жить непросто за то интересно, а за это нужно доплачивать :lol:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:23

  beee написав:Не полетят. А чего вы зубоскалите? Чего не ржёте, что бензин столько стоит? Бетон, в стоимость которого для миксера доставка это третья часть? Арматура? Ну давайте, где сарказм?

кажется я про сторойку знаю немного больше чем вы, и писал уже ранее что у извесних застройщиков есть прокладко-подрядчики за счет которых можно легко уменьшить себестоимость стороительства, и это то что лежит на виду ну никто не хочет заморачеватся, я уже молчу про разные другие мутки с материалами. Я скажу так после 2020 застройщики держат за дебилов своих покупателей :D
Феодал
 
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