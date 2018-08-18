Додано: Пон 27 чер, 2022 09:01

Investor_K написав: Феодал написав: "В ЖК Hvoya стартували продажі.

Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)

кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся ) "В ЖК Hvoya стартували продажі.Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся )



Это что-то нереальное Это что-то нереальное

Я предупреждал.Себестоимость писал.Авто в аренду - классная вещь. Удобная.нажимаю на кнопку, прилетаю, каких-то 2 часа в очереди с чемоданами и орущими детьми, беру 2 автокресла за каких-то 80 евро за штуку и пожалуйста, к ночи- я уже в отеле выжатый как лимон.А с квартирами в оренду, вообще класс.Неделя - сборы вещей с нервным срывами, 3 дня перевозки, недели 2 вещи распихивать в новом доме. Если нет грузчиков, тягаешь всё: из квартиры к лифту, в лифт, из лифта в холл, из холла на улицу, потом в авто и потом ещё в обратном порядке блин!Вы кто? Студент с пакетиком вещей?Я переезжал за свою жизнь десятки раз. За последний год 4 раза. И я готов под ракетами лепить свой ремонт.