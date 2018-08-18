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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10003100041000510006

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 61
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
11%
7
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:27

  beee написав:Не полетят. А чего вы зубоскалите? Чего не ржёте, что бензин столько стоит? Бетон, в стоимость которого для миксера доставка это третья часть? Арматура? Ну давайте, где сарказм?

Що за бредятина???
Яке будівництво новобудів під час війни???

Продайте для початку те, що вже збудовано. :mrgreen:
Хоча би за собівартістю.

З кожним днем, з кожним тижнем - ціни КРЖН падають.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:29

  Frant написав:
  beee написав:Не полетят. А чего вы зубоскалите? Чего не ржёте, что бензин столько стоит? Бетон, в стоимость которого для миксера доставка это третья часть? Арматура? Ну давайте, где сарказм?

Що за бредятина???
Яке будівництво новобудів під час війни???

Продайте для початку те, що вже збудовано. :mrgreen:
Хоча би за собівартістю.

З кожним днем, з кожним тижнем - ціни КРЖН падають.

Який рост, коли здєлок майже нет. Пациент скорее мертв, чем жив.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:46

  beee написав:Не полетят. А чего вы зубоскалите? Чего не ржёте, что бензин столько стоит? Бетон, в стоимость которого для миксера доставка это третья часть? Арматура? Ну давайте, где сарказм?


Свято место пусто не бывает - раньше ККЦ хамил на ветке, теперь вот пчела...грустно,б
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересно где сейчас ККЦ с Либо и всё шо у них в порядке???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:49

  Феодал написав:"В ЖК Hvoya стартували продажі.
Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)
кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся )

Стадия "отрицание", только осталось понять у кого: застройщиков или покупанов.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 09:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:
  beee написав:Не полетят. А чего вы зубоскалите? Чего не ржёте, что бензин столько стоит? Бетон, в стоимость которого для миксера доставка это третья часть? Арматура? Ну давайте, где сарказм?

кажется я про сторойку знаю немного больше чем вы, и писал уже ранее что у извесних застройщиков есть прокладко-подрядчики за счет которых можно легко уменьшить себестоимость стороительства, и это то что лежит на виду ну никто не хочет заморачеватся, я уже молчу про разные другие мутки с материалами. Я скажу так после 2020 застройщики держат за дебилов своих покупателей :D
Журналісти часто вважають, що знають по темі більше за профільних спеціалістів, щоправда, то тільки в їхній уяві.
Того й маємо дно, а не журналістику
:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:03

  Faceless написав:
Феодал написав:
  beee написав:Не полетят. А чего вы зубоскалите? Чего не ржёте, что бензин столько стоит? Бетон, в стоимость которого для миксера доставка это третья часть? Арматура? Ну давайте, где сарказм?

кажется я про сторойку знаю немного больше чем вы, и писал уже ранее что у извесних застройщиков есть прокладко-подрядчики за счет которых можно легко уменьшить себестоимость стороительства, и это то что лежит на виду ну никто не хочет заморачеватся, я уже молчу про разные другие мутки с материалами. Я скажу так после 2020 застройщики держат за дебилов своих покупателей :D
Журналісти часто вважають, що знають по темі більше за профільних спеціалістів, щоправда, то тільки в їхній уяві.
Того й маємо дно, а не журналістику
:mrgreen:

журналистика - журналистикой, а вот потеря денег это плохо
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:05

  Феодал написав:Я предупреждал.
Себестоимость писал.

А какое отношение себестоимость имеет к цене?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:07

  Феодал написав:журналистика - журналистикой, а вот потеря денег это плохо

Потеря денег - это неизбежно в Украине. Надо смириться.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:27

  Richi написав:
  Феодал написав:Я предупреждал.
Себестоимость писал.

А какое отношение себестоимость имеет к цене?

постоянно забываю что мир не идеален :D
Феодал
 
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