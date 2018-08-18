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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 чер, 2022 09:27
beee написав:
Не полетят. А чего вы зубоскалите? Чего не ржёте, что бензин столько стоит? Бетон, в стоимость которого для миксера доставка это третья часть? Арматура? Ну давайте, где сарказм?
Що за бредятина???
Яке будівництво новобудів під час війни???
Продайте для початку те, що вже збудовано.
Хоча би за собівартістю.
З кожним днем, з кожним тижнем - ціни КРЖН падають.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:29
Frant написав: beee написав:
Не полетят. А чего вы зубоскалите? Чего не ржёте, что бензин столько стоит? Бетон, в стоимость которого для миксера доставка это третья часть? Арматура? Ну давайте, где сарказм?
Що за бредятина???
Яке будівництво новобудів під час війни???
Продайте для початку те, що вже збудовано.
Хоча би за собівартістю.
З кожним днем, з кожним тижнем - ціни КРЖН падають.
Який рост, коли здєлок майже нет. Пациент скорее мертв, чем жив.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:46
beee написав:
Не полетят. А чего вы зубоскалите? Чего не ржёте, что бензин столько стоит? Бетон, в стоимость которого для миксера доставка это третья часть? Арматура? Ну давайте, где сарказм?
Свято место пусто не бывает - раньше ККЦ хамил на ветке, теперь вот пчела...грустно,б
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:48
Интересно где сейчас ККЦ с Либо и всё шо у них в порядке???
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:49
Феодал написав:
"В ЖК Hvoya стартували продажі.
Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)
кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся )
Стадия "отрицание", только осталось понять у кого: застройщиков или покупанов.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 09:50
Феодал написав: beee написав:
Не полетят. А чего вы зубоскалите? Чего не ржёте, что бензин столько стоит? Бетон, в стоимость которого для миксера доставка это третья часть? Арматура? Ну давайте, где сарказм?
кажется я про сторойку знаю немного больше чем вы, и писал уже ранее что у извесних застройщиков есть прокладко-подрядчики за счет которых можно легко уменьшить себестоимость стороительства, и это то что лежит на виду ну никто не хочет заморачеватся, я уже молчу про разные другие мутки с материалами. Я скажу так после 2020 застройщики держат за дебилов своих покупателей
Журналісти часто вважають, що знають по темі більше за профільних спеціалістів, щоправда, то тільки в їхній уяві.
Того й маємо дно, а не журналістику
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Faceless
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Додано: Пон 27 чер, 2022 10:03
Faceless написав: Феодал написав: beee написав:
Не полетят. А чего вы зубоскалите? Чего не ржёте, что бензин столько стоит? Бетон, в стоимость которого для миксера доставка это третья часть? Арматура? Ну давайте, где сарказм?
кажется я про сторойку знаю немного больше чем вы, и писал уже ранее что у извесних застройщиков есть прокладко-подрядчики за счет которых можно легко уменьшить себестоимость стороительства, и это то что лежит на виду ну никто не хочет заморачеватся, я уже молчу про разные другие мутки с материалами. Я скажу так после 2020 застройщики держат за дебилов своих покупателей
Журналісти часто вважають, що знають по темі більше за профільних спеціалістів, щоправда, то тільки в їхній уяві.
Того й маємо дно, а не журналістику
журналистика - журналистикой, а вот потеря денег это плохо
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Феодал
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Додано: Пон 27 чер, 2022 10:05
Феодал написав:
Я предупреждал.
Себестоимость писал.
А какое отношение себестоимость имеет к цене?
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Додано: Пон 27 чер, 2022 10:07
Феодал написав:
журналистика - журналистикой, а вот потеря денег это плохо
Потеря денег - это неизбежно в Украине. Надо смириться.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 10:27
Richi написав: Феодал написав:
Я предупреждал.
Себестоимость писал.
А какое отношение себестоимость имеет к цене?
постоянно забываю что мир не идеален
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Феодал
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