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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10004100051000610007>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 62
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
13%
8
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:05

  Феодал написав:Я предупреждал.
Себестоимость писал.

А какое отношение себестоимость имеет к цене?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:07

  Феодал написав:журналистика - журналистикой, а вот потеря денег это плохо

Потеря денег - это неизбежно в Украине. Надо смириться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:27

  Richi написав:
  Феодал написав:Я предупреждал.
Себестоимость писал.

А какое отношение себестоимость имеет к цене?

постоянно забываю что мир не идеален :D
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:40

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Та капец. Еще, если денежек на квартиру не хватает, ипотеку на 30 лет взять под 4 годовых.

Ипотека у меня под 3.125% на дом. На землю под 3.6% и 2.9% по разным участкам :P
Сейчас таких не дают

ставка плавающая?
сколько страховка стоит?
короче, какой по итогу в месяц платеж со всем страховками и комиссиями?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:40

  Феодал написав:
  Олежан написав:жк львовский квартал востановлению не подлежит

подлежит, в киевской области и не такие разрушения латают

если вы ничего не понимаете то не пишите ерунды
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:46

Если даже и замануха - это индикатор ожидаемого уровня цен отдаленных спальников и ближнего пригорода. ИМХО.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OZ9F5.html
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:49

  Олежан написав:
  Феодал написав:
  Олежан написав:жк львовский квартал востановлению не подлежит

подлежит, в киевской области и не такие разрушения латают

если вы ничего не понимаете то не пишите ерунды

та куда мне) только на одну из своих хаток в пригороде уже потратил 3к грн. на ремонт общих коммуникаций, дом из танка постреляли (нижние этажи)
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:55

Ціни в тетрісі будуть = ціні кладовки у Львові)))

  Олежан написав:
  Успіх написав:https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvartyry-u-kyyevi-shhe-vpadut-na-20-30-ekspert

ти скоро на пентхаус у тетрісі назбираеш 8)
ще здача на електричку буде

Так, крім військової премії і з/п, у мене ще є смарт у Львові ;)
Тож, після війни, продавши свій смарт(27м2) у місті Лева - зможу купити квартиру в КиЙові для оренди в подешевілому тетрісі! :mrgreen:
Є там квартири малої площі? :mrgreen:

Хоча - ну його нах :mrgreen: - я краще ще 1 смарт візьму в місті Лева)))
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Так, крім військової премії і з/п, у мене ще є смарт у Львові
Тож, після війни, продавши свій смарт(27м2) у місті Лева - зможу купити квартиру в КиЙові для оренди в подешевілому тетрісі!
Є там квартири малої площі?

Хоча - ну його нах - я краще ще 1 смарт візьму в місті Лева)))


Красавчик!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:11

  Феодал написав:"В ЖК Hvoya стартували продажі.
Ціна за м²: 47 900 — 59 900 грн" - налетай не скупись=)
кто хочет жить в Пуще-Водице? Самое время задуматся )

норм 1000$
St/2
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