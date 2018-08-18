Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvartyry-u-kyyevi-shhe-vpadut-na-20-30-ekspert
ти скоро на пентхаус у тетрісі назбираеш ще здача на електричку буде
Так, крім військової премії і з/п, у мене ще є смарт у Львові Тож, після війни, продавши свій смарт(27м2) у місті Лева - зможу купити квартиру в КиЙові для оренди в подешевілому тетрісі! Є там квартири малої площі?
Хоча - ну його нах - я краще ще 1 смарт візьму в місті Лева)))
Успіх написав:Так, крім військової премії і з/п, у мене ще є смарт у Львові Тож, після війни, продавши свій смарт(27м2) у місті Лева - зможу купити квартиру в КиЙові для оренди в подешевілому тетрісі! Є там квартири малої площі?
Хоча - ну його нах - я краще ще 1 смарт візьму в місті Лева)))