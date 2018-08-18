alfredhaos написав:
В начале 2019 было ниже во всяких Крюковщинах. Если не улетим ниже 2019 - это больше везение.
Однозначно ціни КРЖН проваляться нижче рівня 2017-2018 р.р.
Немає навіть про що казати, для тих, хто вміє думати.
Тільки це буде не зразу.
Рік-два-три.
Перші реальні результати падіння - стануть видно перед Новим роком.
І це буде лише початком.
Байки про "собівартість новобудів"
- в умовах війни та величезної еміграції - не грають жодного
, жодного
значення.
П.С. Новобуди пригороду - в нових умовах повинні коштувати суттєво дешевше київських "хрущів" та "брежнєвок". До речі, це специфіка всього цивілізованого світу.
Де Біг539?"Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта"
- цей час скоро настане і в Києві.
Любителям модних МОПів та скритних плінтусів - приготуватись!