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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10005100061000710008>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 62
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
13%
8
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:16

  Клиент_ написав:Если даже и замануха - это индикатор ожидаемого уровня цен отдаленных спальников и ближнего пригорода. ИМХО.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OZ9F5.html

В начале 2019 было ниже во всяких Крюковщинах. Если не улетим ниже 2019 - это больше везение.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:05

  alfredhaos написав:
  Клиент_ написав:Если даже и замануха - это индикатор ожидаемого уровня цен отдаленных спальников и ближнего пригорода. ИМХО.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OZ9F5.html

В начале 2019 было ниже во всяких Крюковщинах. Если не улетим ниже 2019 - это больше везение.

Однозначно ціни КРЖН проваляться нижче рівня 2017-2018 р.р.
Немає навіть про що казати, для тих, хто вміє думати.

Тільки це буде не зразу.

Рік-два-три.

Перші реальні результати падіння - стануть видно перед Новим роком. Можливо, навіть восени.

І це буде лише початком.

Байки про "собівартість новобудів" :mrgreen: - в умовах війни та величезної еміграції - не грають жодного :mrgreen: , жодного :mrgreen: значення.

П.С. Новобуди пригороду - в нових умовах повинні коштувати суттєво дешевше київських "хрущів" та "брежнєвок". До речі, це специфіка всього цивілізованого світу.

Де Біг539?
"Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта" - цей час скоро настане і в Києві. :twisted: Любителям модних МОПів та скритних плінтусів - приготуватись!
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Де Біг539?
"Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта" - цей час скоро настане і в Києві. Любителям модних МОПів та скритних плінтусів - приготуватись!


Цікавий був учасник форуму
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самый лучший мэр пообещал, что зимой будет не так как всегда - думаю это тоже повлияет и на цены и на желание людей жить именно в столице. В условиях снижения доходов и массовой эмиграции и внутренней миграции громады будут конкурировать за людей и в этой борьбе будут выигрывать наиболее эффективные мэрии и мэры. Если раньше рейтинги городов были просто интересными заметками, то сейчас они будут уже инструментом для выбора места жительства у людей, которые вынужденно уехали из своего дома и города, пересидели весну-лету в аренде/у родственников, проели запасы и теперь будут искать где пускать новые корни. И при выборе условного Бучи/Ирпеня будут смотреть на то, какая громада более жителеориентирована. Ну и падение доходов отрезвит самого лучшего мэра, считающего что в Киев будут ехать все и всегда - люди которым нужна столица для работы будут ехать в чабанчики-вишневые-борщаговки.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:57

  Успіх написав:ще 1 смарт візьму в місті Лева)))

тобто кавалирку
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никто в Поэтику не влез в 21-22 гг?




Столар виходить з ринку будівництва житла – джерела

https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/27/688583/

Завдання – вижити. Хто з київських забудовників може піти з ринку

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/27/688541/
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:02

  alfredhaos написав:
  Клиент_ написав:Если даже и замануха - это индикатор ожидаемого уровня цен отдаленных спальников и ближнего пригорода. ИМХО.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OZ9F5.html
В начале 2019 было ниже во всяких Крюковщинах. Если не улетим ниже 2019 - это больше везение.

Однозначно ціни КРЖН проваляться нижче рівня 2017-2018 р.р.
Немає навіть про що казати, для тих, хто вміє думати.

Тільки це буде не зразу.

Рік-два-три.

Перші реальні результати падіння - стануть видно перед Новим роком. Можливо, навіть восени.

І це буде лише початком.

Байки про "собівартість новобудів" :mrgreen: - в умовах війни та величезної еміграції - не грають жодного :mrgreen: , жодного :mrgreen: значення.

П.С. Новобуди пригороду - в нових умовах повинні коштувати суттєво дешевше київських "хрущів" та "брежнєвок". До речі, це специфіка всього цивілізованого світу.

Де Біг539?
"Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта" - цей час скоро настане і в Києві. :twisted: Любителям модних МОПів та скритних плінтусів - приготуватись!


Давай, я щас продам участок за 120куе, покупатель вроде есть уже.
И ты мне восени тут напишешь, ну например, тетрис или фк2 со скрытым плинтусом, так уж и быть и я его куплю. И штука твоя. Идёт?
Если таких цен не будет, ты мне тысячу долларов отдашь?
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beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:05

  beee написав:я щас продам участок за 120куе,

beee
Тра-та-та!!!
Інтернет і папір - все стерплять)))
Все це ми проходили.

Пан сумнівається, що в умовах війни, ракетних ударів по Києву - ціни КРЖН впадуть мінімум вдвічі за рік-два?

То його особиста справа. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 27 чер, 2022 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:06

  Frant написав:beee
Тра-та-та!!!
Все це ми проходили.
Пан сумнівається, що в умовах війни, ракетних ударів по Києву - ціни впадуть мінімум вдвічі за рік-два?

То його особиста справа. :mrgreen:

Не. Я верю.
По рукам?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:07

  beee написав:Давай, я щас продам участок за 120куе, покупатель вроде есть уже.
И ты мне восени тут напишешь, ну например, тетрис или фк2 со скрытым плинтусом, так уж и быть и я его куплю. И штука твоя. Идёт?
Если таких цен не будет, ты мне тысячу долларов отдашь?
Договорились?

Тетрис или фк2 это индикатор ожидаемого уровня цен отдаленных спальников и ближнего пригорода? :mrgreen:
Лишь бы написать что-то
alfredhaos
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