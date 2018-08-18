Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Самый лучший мэр пообещал, что зимой будет не так как всегда - думаю это тоже повлияет и на цены и на желание людей жить именно в столице. В условиях снижения доходов и массовой эмиграции и внутренней миграции громады будут конкурировать за людей и в этой борьбе будут выигрывать наиболее эффективные мэрии и мэры. Если раньше рейтинги городов были просто интересными заметками, то сейчас они будут уже инструментом для выбора места жительства у людей, которые вынужденно уехали из своего дома и города, пересидели весну-лету в аренде/у родственников, проели запасы и теперь будут искать где пускать новые корни. И при выборе условного Бучи/Ирпеня будут смотреть на то, какая громада более жителеориентирована. Ну и падение доходов отрезвит самого лучшего мэра, считающего что в Киев будут ехать все и всегда - люди которым нужна столица для работы будут ехать в чабанчики-вишневые-борщаговки.
Клиент_ написав:Если даже и замануха - это индикатор ожидаемого уровня цен отдаленных спальников и ближнего пригорода. ИМХО. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OZ9F5.html В начале 2019 было ниже во всяких Крюковщинах. Если не улетим ниже 2019 - это больше везение.
Однозначно ціни КРЖН проваляться нижче рівня 2017-2018 р.р. Немає навіть про що казати, для тих, хто вміє думати.
Тільки це буде не зразу.
Рік-два-три.
Перші реальні результати падіння - стануть видно перед Новим роком. Можливо, навіть восени.
І це буде лише початком.
Байки про "собівартість новобудів" - в умовах війни та величезної еміграції - не грають жодного , жодного значення.
П.С. Новобуди пригороду - в нових умовах повинні коштувати суттєво дешевше київських "хрущів" та "брежнєвок". До речі, це специфіка всього цивілізованого світу.
Де Біг539? "Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта" - цей час скоро настане і в Києві. Любителям модних МОПів та скритних плінтусів - приготуватись!
Давай, я щас продам участок за 120куе, покупатель вроде есть уже. И ты мне восени тут напишешь, ну например, тетрис или фк2 со скрытым плинтусом, так уж и быть и я его куплю. И штука твоя. Идёт? Если таких цен не будет, ты мне тысячу долларов отдашь? Договорились?
beee написав:Давай, я щас продам участок за 120куе, покупатель вроде есть уже. И ты мне восени тут напишешь, ну например, тетрис или фк2 со скрытым плинтусом, так уж и быть и я его куплю. И штука твоя. Идёт? Если таких цен не будет, ты мне тысячу долларов отдашь? Договорились?
Тетрис или фк2 это индикатор ожидаемого уровня цен отдаленных спальников и ближнего пригорода? Лишь бы написать что-то