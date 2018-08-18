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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:13
Я согласен у нотариуса.
Всем здесь очень интересно будет.
Договорились?
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beee
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Додано: Пон 27 чер, 2022 14:15
beee написав:
Всем здесь очень интересно будет
Це кому?
Вам особисто?
А мені нецікаво.
Тим більше, що результат (чергове цінове дно КРЖН) ми побачимо мінімум через 2-3 роки.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 27 чер, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: Пон 27 чер, 2022 14:15
alfredhaos написав: beee написав:
Давай, я щас продам участок за 120куе, покупатель вроде есть уже.
И ты мне восени тут напишешь, ну например, тетрис или фк2 со скрытым плинтусом, так уж и быть и я его куплю. И штука твоя. Идёт?
Если таких цен не будет, ты мне тысячу долларов отдашь?
Договорились?
Тетрис или фк2 это индикатор ожидаемого уровня цен отдаленных спальников и ближнего пригорода
?
Лишь бы написать что-то
Я не против.
Что что индикатор?
Что конкретно упадёт в 2 раза.
Я готов купить. Со скрытым плинтусом. За язык никто не тянул
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beee
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Додано: Пон 27 чер, 2022 14:17
beee написав:
Я не против.
Что что индикатор?
Что конкретно упадёт в 2 раза.
Я готов купить. Со скрытым плинтусом
Купите.
Вдвічі дешевше від нинишнього.
Тільки не завтра і не восени.
А через два-три роки.
не сумнівайтесь!
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Frant
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Додано: Пон 27 чер, 2022 14:18
Frant написав: beee написав:
Всем здесь очень интересно будет
Це кому?
Вам особисто?
А мені нецікаво.
Тим більше, що результат ми побачимо мінімум через 2-3 роки.
Вот и всё понятно.
Уважаемые читатели форума. Вот чего стоят "прогнозы" некоторых "экспертов" киевской недвижимости.
Стоит на несчастную тысячу долларов попросить ответить их за свой "прогноз" - результат налицо.
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beee
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Додано: Пон 27 чер, 2022 14:21
beee написав:
Я не против.
Что что индикатор?
Что конкретно упадёт в 2 раза.
Я готов купить. Со скрытым плинтусом. За язык никто не тянул
Спочатку необхідно війну закінчити. Перемогою. Тоді можна планувати майбутнє.
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Investor_K
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Додано: Пон 27 чер, 2022 14:39
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vitaliian
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Додано: Пон 27 чер, 2022 14:40
vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-2k-ul-bendukidze-2-r-n-novopecherskie-lipki-zhk-podvysotskiy-IDOPYuC.html
4 головы давида это к скорейшей продаже?
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alfredhaos
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Додано: Пон 27 чер, 2022 14:41
beee написав:
Стоит на несчастную тысячу долларов попросить ответить их за свой "прогноз" - результат налицо
вы же не первый год читаете форум, странно что до сих пор чему то удивляетесь. Некоторым здесь квартиры не светят даже если они сложатся в гривне втрое. Но поскулить и потроллить это святое. Ну упадет, а потом снова отрастает, в чем проблема?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 27 чер, 2022 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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