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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10006100071000810009>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 62
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
13%
8
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:08

П.С. Рекомендую почитати пану дописи п.Біг539, 8-річної давнини. Зрозумієте багато цікавого і повчального)))) :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:13

Я согласен у нотариуса.
Всем здесь очень интересно будет.
Договорились?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:15

  beee написав:Всем здесь очень интересно будет

Це кому?
Вам особисто?

А мені нецікаво.

Тим більше, що результат (чергове цінове дно КРЖН) ми побачимо мінімум через 2-3 роки.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 27 чер, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:15

  alfredhaos написав:
  beee написав:Давай, я щас продам участок за 120куе, покупатель вроде есть уже.
И ты мне восени тут напишешь, ну например, тетрис или фк2 со скрытым плинтусом, так уж и быть и я его куплю. И штука твоя. Идёт?
Если таких цен не будет, ты мне тысячу долларов отдашь?
Договорились?

Тетрис или фк2 это индикатор ожидаемого уровня цен отдаленных спальников и ближнего пригорода? :mrgreen:
Лишь бы написать что-то

Я не против.
Что что индикатор?
Что конкретно упадёт в 2 раза.
Я готов купить. Со скрытым плинтусом. За язык никто не тянул
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:17

  beee написав:Я не против.
Что что индикатор?
Что конкретно упадёт в 2 раза.
Я готов купить. Со скрытым плинтусом

Купите.
Вдвічі дешевше від нинишнього.
Тільки не завтра і не восени.
А через два-три роки.
не сумнівайтесь!
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:18

  Frant написав:
  beee написав:Всем здесь очень интересно будет

Це кому?
Вам особисто?

А мені нецікаво.

Тим більше, що результат ми побачимо мінімум через 2-3 роки.

Вот и всё понятно.
Уважаемые читатели форума. Вот чего стоят "прогнозы" некоторых "экспертов" киевской недвижимости.
Стоит на несчастную тысячу долларов попросить ответить их за свой "прогноз" - результат налицо.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:Я не против.
Что что индикатор?
Что конкретно упадёт в 2 раза.

Я готов купить. Со скрытым плинтусом. За язык никто не тянул


Спочатку необхідно війну закінчити. Перемогою. Тоді можна планувати майбутнє.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:39

Элита начала распродавать свои квартиры

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... OPYuC.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:40

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-2k-ul-bendukidze-2-r-n-novopecherskie-lipki-zhk-podvysotskiy-IDOPYuC.html

4 головы давида это к скорейшей продаже?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:41

  beee написав:Стоит на несчастную тысячу долларов попросить ответить их за свой "прогноз" - результат налицо
вы же не первый год читаете форум, странно что до сих пор чему то удивляетесь. Некоторым здесь квартиры не светят даже если они сложатся в гривне втрое. Но поскулить и потроллить это святое. Ну упадет, а потом снова отрастает, в чем проблема?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 чер, 2022 14:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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