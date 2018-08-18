Как же шикарно смотрится вот это все "великолепие" с пластиковыми окнами и остекленной лоджийкой. Можно перед продажей сделать полный демонтаж и вывоз мусора?
PS Капец... и тумбочки из Юска па600 грн.... Что у людей в голове? Ад.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 14:42
Как же шикарно смотрится вот это все "великолепие" с пластиковыми окнами и остекленной лоджийкой. Можно перед продажей сделать полный демонтаж и вывоз мусора?
PS Капец... и тумбочки из Юска па600 грн.... Что у людей в голове? Ад.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 27 чер, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:43
Я знал что вам зайдет.
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я на цену не посмотрел... Ладно, не буду больше комментироать.
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:58
Интересно кому они его продадут...
Обычно, элитное жилье покупает только "элита". а если старая "элита" продает, то где-то должна появится новая "элита" готовая купить...
Додано: Пон 27 чер, 2022 15:33
а что у нас богатство запретили или деньги отменили? кто эту квартиру купит я не знаю, но ни деньги ни потребность в жилье никуда не делись. Я бы сказал что потребности с каждым разрушенным домом только растут. И под конец войны плотность человек на м2 может сильно вырасти. Так в своё время появились знаменитые одесские коммуналки, в которых выросло ни одно поколение. Можно сказать локальный культурный феномен.
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