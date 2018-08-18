Не тыкай. Иди погуляй, что тут забыл?
У тебя что-то разрушено? Нет? Вот и молчи.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 17:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 27 чер, 2022 18:03
У меня нет, а у знакомых - да
Поэтому я не буду молчать, когда какой-то хрен пишет не о восстановлении жилья для людей, а о каких гипотетических распилах
Так что, гулять пойти придётся тебе
Додано: Пон 27 чер, 2022 18:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 27 чер, 2022 18:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Добавлю. Дедуля, коммунизм закончился не начавшись. Пострадавшим никто ничего не должен, кроме России, но с нее нужно еще стребовать.
Если кто-то и даст деньги, не нужно считать, что тебе все должны и виртуально пересчитывать в своем кармане. А то, что мэры завышают количество разрушенного жилья чтобы попилить деньги налогоплательщиков это факт. В доме всего пара прилетов - уже вещают под снос. Налогоплательщикам это не нравится.
Додано: Пон 27 чер, 2022 18:53
Ты что-то попутал
Я тебе не дедуля, пойди проспись, убогий
Мэры завышают и это факт ? Может ты по городу проедешь
И приведешь примеры этого факта
Ты приютил одну семью, то для тебя уже остальных не существует, так ?
Додано: Пон 27 чер, 2022 18:58
только работу желательно надо там же иметь, или стабильную удаленную.
Иначе проезд в 1 сторону уже от 50 грн. будет на 1 члена семьи - допустим маршрутка + метро,
маршрутки снова подорожали.
Некоторые софборщаговцы могут до Окружной и пешком за 10 минут дойти, остальным - гораздо дольше
Додано: Пон 27 чер, 2022 19:00
Есть опыт предыдущих 8 лет и сотен тысяч переселенцев-2014.
Какие основания предполагать, что сейчас произойдет по другому?
Было много громких слов и обещаний, отдельные показательные эпизоды для прессы и мизерный % осчастливленных льготными кредитами.
Как минимум с прошлого года финансирования программы льготного кредитования ВПЛ не стало. Заметьте, не компенсаций, а кредитования.
Сейчас о ВПЛ-2014 уже совсем забыли. Позиция гос-ва, неофициально, но прослеживается прмерно такая: если 8 лет как-то выжили и дальше как-то живите. Доходит до маразма. Перепуганные киевляне, временно выехавшие из своих квартир, получали помощь как ВПЛ, а ВПЛ-2014, которые не покидали Киев в горячей фазе поблизости и не получали помощи ранее, не имеют на нее права. При том, что их населенные пункты, где было жилье, числятся по кабминовскому реестру в оккупации. Причины и последствия для ВПЛ-2014 и 2022 одинаковые, а отношения гос-ва разное.
Пройдет некотрое время после войны и ожидания участия государства в проблемах пострадавших-2022 скорее всего закончатся тем же, что и для ВПЛ-2014.
Додано: Пон 27 чер, 2022 19:09
Вот уж не знал, что в 2014 по Киеву фигачили ракетами и российские танки стояли почти под Киевом
у тебя точно опыт ?
Додано: Пон 27 чер, 2022 19:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.
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