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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 62
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
13%
8
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Запредельный цинизм с твоей стороны

Не тыкай. Иди погуляй, что тут забыл?

У тебя что-то разрушено? Нет? Вот и молчи.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:03

  Vlad442 написав:
  pesikot написав:Запредельный цинизм с твоей стороны

Не тыкай. Иди погуляй, что тут забыл?

У тебя что-то разрушено? Нет? Вот и молчи.

У меня нет, а у знакомых - да
Поэтому я не буду молчать, когда какой-то хрен пишет не о восстановлении жилья для людей, а о каких гипотетических распилах

Так что, гулять пойти придётся тебе
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:У меня нет

Дедуля, прекращай балаган.
Я уплотнился и заселил к себе родственников из разрушенной квартиры, потом придется им дарить жилье, а ты "знакомые"... Противно читать черниговского маразматика, который кидается на людей.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:восстановлении жилья для людей

Добавлю. Дедуля, коммунизм закончился не начавшись. Пострадавшим никто ничего не должен, кроме России, но с нее нужно еще стребовать.
Если кто-то и даст деньги, не нужно считать, что тебе все должны и виртуально пересчитывать в своем кармане. А то, что мэры завышают количество разрушенного жилья чтобы попилить деньги налогоплательщиков это факт. В доме всего пара прилетов - уже вещают под снос. Налогоплательщикам это не нравится.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:53

  Vlad442 написав:
  pesikot написав:восстановлении жилья для людей

Добавлю. Дедуля, коммунизм закончился не начавшись. Пострадавшим никто ничего не должен, кроме России, но с нее нужно еще стребовать.
Если кто-то и даст деньги, не нужно считать, что тебе все должны и виртуально пересчитывать в своем кармане. А то, что меры завышают количество разрушенного жилья чтобы попилить деньги налогоплательщиков это факт. В доме всего пара прилетов - уже вещают под снос. Налогоплательщикам это не нравится.

Ты что-то попутал
Я тебе не дедуля, пойди проспись, убогий

Мэры завышают и это факт ? Может ты по городу проедешь
И приведешь примеры этого факта

Ты приютил одну семью, то для тебя уже остальных не существует, так ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:58

  striped написав:Самый лучший мэр пообещал, что зимой будет не так как всегда - думаю это тоже повлияет и на цены и на желание людей жить именно в столице. В условиях снижения доходов и массовой эмиграции и внутренней миграции громады будут конкурировать за людей и в этой борьбе будут выигрывать наиболее эффективные мэрии и мэры. Если раньше рейтинги городов были просто интересными заметками, то сейчас они будут уже инструментом для выбора места жительства у людей, которые вынужденно уехали из своего дома и города, пересидели весну-лету в аренде/у родственников, проели запасы и теперь будут искать где пускать новые корни. И при выборе условного Бучи/Ирпеня будут смотреть на то, какая громада более жителеориентирована. Ну и падение доходов отрезвит самого лучшего мэра, считающего что в Киев будут ехать все и всегда - люди которым нужна столица для работы будут ехать в чабанчики-вишневые-борщаговки.



только работу желательно надо там же иметь, или стабильную удаленную.
Иначе проезд в 1 сторону уже от 50 грн. будет на 1 члена семьи - допустим маршрутка + метро,
маршрутки снова подорожали.
Некоторые софборщаговцы могут до Окружной и пешком за 10 минут дойти, остальным - гораздо дольше
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:00

  pesikot написав:
  Vlad442 написав:
  pesikot написав:Запредельный цинизм с твоей стороны

Не тыкай. Иди погуляй, что тут забыл?

У тебя что-то разрушено? Нет? Вот и молчи.

У меня нет, а у знакомых - да
Поэтому я не буду молчать, когда какой-то хрен пишет не о восстановлении жилья для людей, а о каких гипотетических распилах

Так что, гулять пойти придётся тебе

Есть опыт предыдущих 8 лет и сотен тысяч переселенцев-2014.
Какие основания предполагать, что сейчас произойдет по другому?
Было много громких слов и обещаний, отдельные показательные эпизоды для прессы и мизерный % осчастливленных льготными кредитами.
Как минимум с прошлого года финансирования программы льготного кредитования ВПЛ не стало. Заметьте, не компенсаций, а кредитования.
Сейчас о ВПЛ-2014 уже совсем забыли. Позиция гос-ва, неофициально, но прослеживается прмерно такая: если 8 лет как-то выжили и дальше как-то живите. Доходит до маразма. Перепуганные киевляне, временно выехавшие из своих квартир, получали помощь как ВПЛ, а ВПЛ-2014, которые не покидали Киев в горячей фазе поблизости и не получали помощи ранее, не имеют на нее права. При том, что их населенные пункты, где было жилье, числятся по кабминовскому реестру в оккупации. Причины и последствия для ВПЛ-2014 и 2022 одинаковые, а отношения гос-ва разное.
Пройдет некотрое время после войны и ожидания участия государства в проблемах пострадавших-2022 скорее всего закончатся тем же, что и для ВПЛ-2014.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:09

  Клиент_ написав:Есть опыт предыдущих 8 лет и сотен тысяч переселенцев-2014.


  Клиент_ написав:Доходит до маразма. Перепуганные киевляне, временно выехавшие из своих квартир, получали помощь как ВПЛ, а ВПЛ-2014, которые не покидали Киев в горячей фазе поблизости и не получали помощи ранее, не имеют на нее права

Вот уж не знал, что в 2014 по Киеву фигачили ракетами и российские танки стояли почти под Киевом

у тебя точно опыт ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.
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