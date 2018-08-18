striped написав:

Самый лучший мэр пообещал, что зимой будет не так как всегда - думаю это тоже повлияет и на цены и на желание людей жить именно в столице. В условиях снижения доходов и массовой эмиграции и внутренней миграции громады будут конкурировать за людей и в этой борьбе будут выигрывать наиболее эффективные мэрии и мэры. Если раньше рейтинги городов были просто интересными заметками, то сейчас они будут уже инструментом для выбора места жительства у людей, которые вынужденно уехали из своего дома и города, пересидели весну-лету в аренде/у родственников, проели запасы и теперь будут искать где пускать новые корни. И при выборе условного Бучи/Ирпеня будут смотреть на то, какая громада более жителеориентирована. Ну и падение доходов отрезвит самого лучшего мэра, считающего что в Киев будут ехать все и всегда - люди которым нужна столица для работы будут ехать в чабанчики-вишневые-борщаговки.