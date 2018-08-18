Как же шикарно смотрится вот это все "великолепие" с пластиковыми окнами и остекленной лоджийкой. Можно перед продажей сделать полный демонтаж и вывоз мусора?
PS Капец... и тумбочки из Юска па600 грн.... Что у людей в голове? Ад.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:42
Как же шикарно смотрится вот это все "великолепие" с пластиковыми окнами и остекленной лоджийкой. Можно перед продажей сделать полный демонтаж и вывоз мусора?
PS Капец... и тумбочки из Юска па600 грн.... Что у людей в голове? Ад.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 27 чер, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:43
Я знал что вам зайдет.
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я на цену не посмотрел... Ладно, не буду больше комментироать.
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:58
Интересно кому они его продадут...
Обычно, элитное жилье покупает только "элита". а если старая "элита" продает, то где-то должна появится новая "элита" готовая купить...
Додано: Пон 27 чер, 2022 15:33
а что у нас богатство запретили или деньги отменили? кто эту квартиру купит я не знаю, но ни деньги ни потребность в жилье никуда не делись. Я бы сказал что потребности с каждым разрушенным домом только растут. И под конец войны плотность человек на м2 может сильно вырасти. Так в своё время появились знаменитые одесские коммуналки, в которых выросло ни одно поколение. Можно сказать локальный культурный феномен.
Додано: Пон 27 чер, 2022 17:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Може впадуть, може не впадуть. Може впадуть у Херсоні, та не впадуть у Києві.
Зараз нас фінансує Захід. G7 заявили, що продовжать фінансувати. Наприклад виплати військовим це величезні гроші, а курс не 50. Після перемоги буде відбудова. Як результат кризису у світі, гроші можуть втратити у вартості. Є різні сценарії, так що тут вірогідність 50% - чи впадуть, чи не впадуть.
G7 нададуть мільярди доларів для підтримки України Джерело:
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 27 чер, 2022 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 чер, 2022 17:42
нормальна віп-кавалірка ))
якийсь віп-флай за 80к забере ))
Додано: Пон 27 чер, 2022 17:46
На основании каких данных эти цифры?
И что такое "змогли заціпитися" - посудомойка, уборщица - это не про "змогли заціпитися".
Додано: Пон 27 чер, 2022 18:58
только работу желательно надо там же иметь, или стабильную удаленную.
Иначе проезд в 1 сторону уже от 50 грн. будет на 1 члена семьи - допустим маршрутка + метро,
маршрутки снова подорожали.
Некоторые софборщаговцы могут до Окружной и пешком за 10 минут дойти, остальным - гораздо дольше
Додано: Пон 27 чер, 2022 19:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.
|