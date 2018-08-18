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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1000710008100091001010011>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 62
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
13%
8
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:42

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-2k-ul-bendukidze-2-r-n-novopecherskie-lipki-zhk-podvysotskiy-IDOPYuC.html

Как же шикарно смотрится вот это все "великолепие" с пластиковыми окнами и остекленной лоджийкой. Можно перед продажей сделать полный демонтаж и вывоз мусора?
PS Капец... и тумбочки из Юска па600 грн.... Что у людей в голове? Ад.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 27 чер, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:43

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-2k-ul-bendukidze-2-r-n-novopecherskie-lipki-zhk-podvysotskiy-IDOPYuC.html

Как же шикарно смотрится вот это все "великолепие" с пластиковыми окнами и остекленной лоджийкой. Можно перед продажей сделать полный демонтаж и вывоз мусора?

Я знал что вам зайдет. :)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я на цену не посмотрел... Ладно, не буду больше комментироать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:58

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-2k-ul-bendukidze-2-r-n-novopecherskie-lipki-zhk-podvysotskiy-IDOPYuC.html


Интересно кому они его продадут... :roll:
Обычно, элитное жилье покупает только "элита". а если старая "элита" продает, то где-то должна появится новая "элита" готовая купить...
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:33

  Amat написав:Обычно, элитное жилье покупает только "элита". а если старая "элита" продает, то где-то должна появится новая "элита" готовая купить...
а что у нас богатство запретили или деньги отменили? кто эту квартиру купит я не знаю, но ни деньги ни потребность в жилье никуда не делись. Я бы сказал что потребности с каждым разрушенным домом только растут. И под конец войны плотность человек на м2 может сильно вырасти. Так в своё время появились знаменитые одесские коммуналки, в которых выросло ни одно поколение. Можно сказать локальный культурный феномен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Пан сумнівається, що в умовах війни, ракетних ударів по Києву - ціни КРЖН впадуть мінімум вдвічі за рік-два?

Може впадуть, може не впадуть. Може впадуть у Херсоні, та не впадуть у Києві.
Зараз нас фінансує Захід. G7 заявили, що продовжать фінансувати. Наприклад виплати військовим це величезні гроші, а курс не 50. Після перемоги буде відбудова. Як результат кризису у світі, гроші можуть втратити у вартості. Є різні сценарії, так що тут вірогідність 50% - чи впадуть, чи не впадуть.

https://censor.net/ua/news/3350543/g7_n ... y_ukrayiny
G7 нададуть мільярди доларів для підтримки України Джерело: https://censor.net/ua/n3350543
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 27 чер, 2022 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 17:42

  Amat написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-2k-ul-bendukidze-2-r-n-novopecherskie-lipki-zhk-podvysotskiy-IDOPYuC.html


Интересно кому они его продадут... :roll:
Обычно, элитное жилье покупает только "элита". а если старая "элита" продает, то где-то должна появится новая "элита" готовая купить...


нормальна віп-кавалірка ))
якийсь віп-флай за 80к забере ))
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 17:46

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Я бы сказал что потребности с каждым разрушенным домом только растут. И под конец войны плотность человек на м2 может сильно вырасти.

Житла зруйновано набагато менше, ніж людей, які змогли заціпитися у Європі.

Мери міст розганяють тему про зруйноване житло щоб отримати що пилити.

На основании каких данных эти цифры?
И что такое "змогли заціпитися" - посудомойка, уборщица - это не про "змогли заціпитися".
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:58

  striped написав:Самый лучший мэр пообещал, что зимой будет не так как всегда - думаю это тоже повлияет и на цены и на желание людей жить именно в столице. В условиях снижения доходов и массовой эмиграции и внутренней миграции громады будут конкурировать за людей и в этой борьбе будут выигрывать наиболее эффективные мэрии и мэры. Если раньше рейтинги городов были просто интересными заметками, то сейчас они будут уже инструментом для выбора места жительства у людей, которые вынужденно уехали из своего дома и города, пересидели весну-лету в аренде/у родственников, проели запасы и теперь будут искать где пускать новые корни. И при выборе условного Бучи/Ирпеня будут смотреть на то, какая громада более жителеориентирована. Ну и падение доходов отрезвит самого лучшего мэра, считающего что в Киев будут ехать все и всегда - люди которым нужна столица для работы будут ехать в чабанчики-вишневые-борщаговки.



только работу желательно надо там же иметь, или стабильную удаленную.
Иначе проезд в 1 сторону уже от 50 грн. будет на 1 члена семьи - допустим маршрутка + метро,
маршрутки снова подорожали.
Некоторые софборщаговцы могут до Окружной и пешком за 10 минут дойти, остальным - гораздо дольше
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.
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