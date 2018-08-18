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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10008100091001010011>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 62
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
13%
8
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:24

  Amat написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-2k-ul-bendukidze-2-r-n-novopecherskie-lipki-zhk-podvysotskiy-IDOPYuC.html


Интересно кому они его продадут... :roll:
Обычно, элитное жилье покупает только "элита". а если старая "элита" продает, то где-то должна появится новая "элита" готовая купить...

Это элитная недвижимость?
Это то, что я называю класс выше среднего.
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beee конечно на порядок более актуальные ремонты делает.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:25

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Пан сумнівається, що в умовах війни, ракетних ударів по Києву - ціни КРЖН впадуть мінімум вдвічі за рік-два?

Може впадуть, може не впадуть. Може впадуть у Херсоні, та не впадуть у Києві.
Зараз нас фінансує Захід. G7 заявили, що продовжать фінансувати. Наприклад виплати військовим це величезні гроші, а курс не 50. Після перемоги буде відбудова. Як результат кризису у світі, гроші можуть втратити у вартості. Є різні сценарії, так що тут вірогідність 50% - чи впадуть, чи не впадуть.

https://censor.net/ua/news/3350543/g7_n ... y_ukrayiny
G7 нададуть мільярди доларів для підтримки України Джерело: https://censor.net/ua/n3350543


Украина покрывает только 62% бюджета.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... cenko.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:52

  alfredhaos написав:
  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Я бы сказал что потребности с каждым разрушенным домом только растут. И под конец войны плотность человек на м2 может сильно вырасти.

Житла зруйновано набагато менше, ніж людей, які змогли заціпитися у Європі.

Мери міст розганяють тему про зруйноване житло щоб отримати що пилити.

На основании каких данных эти цифры?
И что такое "змогли заціпитися" - посудомойка, уборщица - это не про "змогли заціпитися".

Ні, не змогли. Але виявилось, що багато людей готувались, вчили язики, отримували навички. Знаю да кейса людей, яки "заціпилися". Перша родина - англійський, німецький, латинський та віддалена робота у одного з них змогли заціпитися в Германії. Другий кейс, викладачка, яка мала зв'язки раніше, та кого пригласили по профілю у Францію. В них є квартири, але вони поки що продавати не будуть.
В мене мало знайомих з малозабезпечених верст, які без житла, то я не можу казати, чи заціпився хтось з потенційних покупців. Гадаю є й такі, хто вже не буде купувати житло у Ірпені щоб заробляти у Києві.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:54

  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:
  Frant написав:Пан сумнівається, що в умовах війни, ракетних ударів по Києву - ціни КРЖН впадуть мінімум вдвічі за рік-два?

Може впадуть, може не впадуть. Може впадуть у Херсоні, та не впадуть у Києві.
Зараз нас фінансує Захід. G7 заявили, що продовжать фінансувати. Наприклад виплати військовим це величезні гроші, а курс не 50. Після перемоги буде відбудова. Як результат кризису у світі, гроші можуть втратити у вартості. Є різні сценарії, так що тут вірогідність 50% - чи впадуть, чи не впадуть.

https://censor.net/ua/news/3350543/g7_n ... y_ukrayiny
G7 нададуть мільярди доларів для підтримки України Джерело: https://censor.net/ua/n3350543


Украина покрывает только 62% бюджета.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... cenko.html

Це не проблема, коли вам гарантують, що у вас все буде ОК. Для G7 профінансувати 38% українського бюджету, то пил.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:58

  Vlad442 написав:
  alfredhaos написав:
  Vlad442 написав:Житла зруйновано набагато менше, ніж людей, які змогли заціпитися у Європі.

Мери міст розганяють тему про зруйноване житло щоб отримати що пилити.

На основании каких данных эти цифры?
И что такое "змогли заціпитися" - посудомойка, уборщица - это не про "змогли заціпитися".

Ні, не змогли. Але виявилось, що багато людей готувались, вчили язики, отримували навички. Знаю да кейса людей, яки "заціпилися". Перша родина - англійський, німецький, латинський та віддалена робота у одного з них змогли заціпитися в Германії. Другий кейс, викладачка, яка мала зв'язки раніше, та кого пригласили по профілю у Францію. В них є квартири, але вони поки що продавати не будуть.
В мене мало знайомих з малозабезпечених верст, які без житла, то я не можу казати, чи заціпився хтось з потенційних покупців. Гадаю є й такі, хто вже не буде купувати житло у Ірпені щоб заробляти у Києві.

Але ти писав, шо в Європі зачепилось більше, ніж зруйнового житла

А тут у тебе пара-друга прикладів, хто зачепився в Європі
В той час, як зруйнованого житла значно більше, на декілька порядків більше
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:04

  Vlad442 написав:Ні, не змогли. Але виявилось, що багато людей готувались, вчили язики, отримували навички.
этот вопрос можно натягивать на недвижимость только когда будут реальные цифры. Пока ещё не все выехали, в райцентрах достаточно много молодежи. С точки зрения дорогой логистики проще ребенка возить в школу за 100-200 метров чем за несколько км в соседнее село/райцентр. Мелкие города 100% вымрут, обеспечивать их снабжение уже космос денег стоит. Не говоря про стоимость проезда в поликлинику-больницу. Тут мелькала цифра 50 грн за проезд Киев - Борисполь (какие сейчас цены на от я не в курсе, знаю что людям стало дорого), так Борисполь это ещё рядом. Другим до цивилизации больше часа ехать.

Кроме того после войны содержать такое количество школ, больниц и поликлиник бюджета и смысла не будет ( если несколько миллионов наших граждан останутся на пмж заграницей). Это усилит миграцию в обл.центры и столицу. Ну и вопрос с работой никуда не делся, в Умани / Бердычеве её как не было так и нет.

На понижение играют миграция и упавший ввп, на повышение переселенцы, массово разрушенное жилье и дорогая логистика к периферии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 чер, 2022 20:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:08

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Ні, не змогли. Але виявилось, що багато людей готувались, вчили язики, отримували навички.
этот вопрос можно натягивать на недвижимость только когда будут реальные цифры. Пока ещё не все выехали, в райцентрах достаточно много молодежи. С точки зрения дорогой логистики проще ребенка возить в школу за 100-200 метров чем за несколько км в соседнее село/райцентр. Мелкие города 100% вымрут, обеспечивать их снабжение уже космос денег стоит. Не говоря про стоимость проезда в поликлинику-больницу. Кроме того плсле войны содержать такое количество школ, больниц и поликлиник бюджета и смысла не будет ( если несколько миллионов наших граждан останутся на пмж заграницей). Это усилит миграцию в обл.центры и столицу. Ну и вопрос с работой никуда не делся, в Умани / Бердычеве её как не было так и нет.

Зато в Ирпене есть ?
Даже не буду с тобой спорить, потому что ты - не прав
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Але ти писав, шо в Європі зачепилось більше, ніж зруйнового житла

А тут у тебе пара-друга прикладів, хто зачепився в Європі
В той час, як зруйнованого житла значно більше, на декілька порядків більше

В мене пара прикладів хто зачепився в Європі з мого кола, та два випадка зруйнованого житла з мого кола. Але, гадаю, у мешканця Тернопіля буде зовсім інша статистика.

Ще згадав сусідку десь віком 45 років. Вона повернулась, але її донька, десь 20, "заціпилась".
-1 потенційний покупець.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:12

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Ні, не змогли. Але виявилось, що багато людей готувались, вчили язики, отримували навички.
этот вопрос можно натягивать на недвижимость только когда будут реальные цифры. Пока ещё не все выехали, в райцентрах достаточно много молодежи. С точки зрения дорогой логистики проще ребенка возить в школу за 100-200 метров чем за несколько км в соседнее село/райцентр. Мелкие города 100% вымрут, обеспечивать их снабжение уже космос денег стоит. Не говоря про стоимость проезда в поликлинику-больницу. Тут мелькала цифра 50 грн за проезд Киев - Борисполь (какие сейчас цены на от я не в курсе, знаю что людям стало дорого), так Борисполь это ещё рядом. Другим до цивилизации больше часа ехать.

Кроме того после войны содержать такое количество школ, больниц и поликлиник бюджета и смысла не будет ( если несколько миллионов наших граждан останутся на пмж заграницей). Это усилит миграцию в обл.центры и столицу. Ну и вопрос с работой никуда не делся, в Умани / Бердычеве её как не было так и нет.

Маємо зараз злом азіатської моделі, де життя є тільки у Москві чи Мумбаї, на європейську, де у якомусь селі дороги ліпше, ніж у місті.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:14

  Vlad442 написав:Маємо зараз злом азіатської моделі, де життя є тільки у Москві чи Мумбаї, на європейську, де у якомусь селі дороги ліпше, ніж у місті.
дороги это ещё не вся логистика, топливо па 50 не каждый пожет себе позволить и прокатиться в район за 150 грн в одну сторону тоже. Есть такие медицинские процедуры на которые надо 10 дней кататься.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 чер, 2022 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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