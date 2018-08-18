Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Пан сумнівається, що в умовах війни, ракетних ударів по Києву - ціни КРЖН впадуть мінімум вдвічі за рік-два?
Може впадуть, може не впадуть. Може впадуть у Херсоні, та не впадуть у Києві. Зараз нас фінансує Захід. G7 заявили, що продовжать фінансувати. Наприклад виплати військовим це величезні гроші, а курс не 50. Після перемоги буде відбудова. Як результат кризису у світі, гроші можуть втратити у вартості. Є різні сценарії, так що тут вірогідність 50% - чи впадуть, чи не впадуть.
vitaliian написав:Я бы сказал что потребности с каждым разрушенным домом только растут. И под конец войны плотность человек на м2 может сильно вырасти.
Житла зруйновано набагато менше, ніж людей, які змогли заціпитися у Європі.
Мери міст розганяють тему про зруйноване житло щоб отримати що пилити.
На основании каких данных эти цифры? И что такое "змогли заціпитися" - посудомойка, уборщица - это не про "змогли заціпитися".
Ні, не змогли. Але виявилось, що багато людей готувались, вчили язики, отримували навички. Знаю да кейса людей, яки "заціпилися". Перша родина - англійський, німецький, латинський та віддалена робота у одного з них змогли заціпитися в Германії. Другий кейс, викладачка, яка мала зв'язки раніше, та кого пригласили по профілю у Францію. В них є квартири, але вони поки що продавати не будуть. В мене мало знайомих з малозабезпечених верст, які без житла, то я не можу казати, чи заціпився хтось з потенційних покупців. Гадаю є й такі, хто вже не буде купувати житло у Ірпені щоб заробляти у Києві.
Frant написав:Пан сумнівається, що в умовах війни, ракетних ударів по Києву - ціни КРЖН впадуть мінімум вдвічі за рік-два?
Може впадуть, може не впадуть. Може впадуть у Херсоні, та не впадуть у Києві. Зараз нас фінансує Захід. G7 заявили, що продовжать фінансувати. Наприклад виплати військовим це величезні гроші, а курс не 50. Після перемоги буде відбудова. Як результат кризису у світі, гроші можуть втратити у вартості. Є різні сценарії, так що тут вірогідність 50% - чи впадуть, чи не впадуть.
Vlad442 написав:Житла зруйновано набагато менше, ніж людей, які змогли заціпитися у Європі.
Мери міст розганяють тему про зруйноване житло щоб отримати що пилити.
На основании каких данных эти цифры? И что такое "змогли заціпитися" - посудомойка, уборщица - это не про "змогли заціпитися".
Ні, не змогли. Але виявилось, що багато людей готувались, вчили язики, отримували навички. Знаю да кейса людей, яки "заціпилися". Перша родина - англійський, німецький, латинський та віддалена робота у одного з них змогли заціпитися в Германії. Другий кейс, викладачка, яка мала зв'язки раніше, та кого пригласили по профілю у Францію. В них є квартири, але вони поки що продавати не будуть. В мене мало знайомих з малозабезпечених верст, які без житла, то я не можу казати, чи заціпився хтось з потенційних покупців. Гадаю є й такі, хто вже не буде купувати житло у Ірпені щоб заробляти у Києві.
Але ти писав, шо в Європі зачепилось більше, ніж зруйнового житла
А тут у тебе пара-друга прикладів, хто зачепився в Європі В той час, як зруйнованого житла значно більше, на декілька порядків більше
Vlad442 написав:Ні, не змогли. Але виявилось, що багато людей готувались, вчили язики, отримували навички.
этот вопрос можно натягивать на недвижимость только когда будут реальные цифры. Пока ещё не все выехали, в райцентрах достаточно много молодежи. С точки зрения дорогой логистики проще ребенка возить в школу за 100-200 метров чем за несколько км в соседнее село/райцентр. Мелкие города 100% вымрут, обеспечивать их снабжение уже космос денег стоит. Не говоря про стоимость проезда в поликлинику-больницу. Тут мелькала цифра 50 грн за проезд Киев - Борисполь (какие сейчас цены на от я не в курсе, знаю что людям стало дорого), так Борисполь это ещё рядом. Другим до цивилизации больше часа ехать.
Кроме того после войны содержать такое количество школ, больниц и поликлиник бюджета и смысла не будет ( если несколько миллионов наших граждан останутся на пмж заграницей). Это усилит миграцию в обл.центры и столицу. Ну и вопрос с работой никуда не делся, в Умани / Бердычеве её как не было так и нет.
На понижение играют миграция и упавший ввп, на повышение переселенцы, массово разрушенное жилье и дорогая логистика к периферии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 чер, 2022 20:12, всього редагувалось 2 разів.
Vlad442 написав:Ні, не змогли. Але виявилось, що багато людей готувались, вчили язики, отримували навички.
этот вопрос можно натягивать на недвижимость только когда будут реальные цифры. Пока ещё не все выехали, в райцентрах достаточно много молодежи. С точки зрения дорогой логистики проще ребенка возить в школу за 100-200 метров чем за несколько км в соседнее село/райцентр. Мелкие города 100% вымрут, обеспечивать их снабжение уже космос денег стоит. Не говоря про стоимость проезда в поликлинику-больницу. Кроме того плсле войны содержать такое количество школ, больниц и поликлиник бюджета и смысла не будет ( если несколько миллионов наших граждан останутся на пмж заграницей). Это усилит миграцию в обл.центры и столицу. Ну и вопрос с работой никуда не делся, в Умани / Бердычеве её как не было так и нет.
Зато в Ирпене есть ? Даже не буду с тобой спорить, потому что ты - не прав
Vlad442 написав:Ні, не змогли. Але виявилось, що багато людей готувались, вчили язики, отримували навички.
этот вопрос можно натягивать на недвижимость только когда будут реальные цифры. Пока ещё не все выехали, в райцентрах достаточно много молодежи. С точки зрения дорогой логистики проще ребенка возить в школу за 100-200 метров чем за несколько км в соседнее село/райцентр. Мелкие города 100% вымрут, обеспечивать их снабжение уже космос денег стоит. Не говоря про стоимость проезда в поликлинику-больницу. Тут мелькала цифра 50 грн за проезд Киев - Борисполь (какие сейчас цены на от я не в курсе, знаю что людям стало дорого), так Борисполь это ещё рядом. Другим до цивилизации больше часа ехать.
Кроме того после войны содержать такое количество школ, больниц и поликлиник бюджета и смысла не будет ( если несколько миллионов наших граждан останутся на пмж заграницей). Это усилит миграцию в обл.центры и столицу. Ну и вопрос с работой никуда не делся, в Умани / Бердычеве её как не было так и нет.
Маємо зараз злом азіатської моделі, де життя є тільки у Москві чи Мумбаї, на європейську, де у якомусь селі дороги ліпше, ніж у місті.