Додано: Пон 27 чер, 2022 20:04

Vlad442 написав: Ні, не змогли. Але виявилось, що багато людей готувались, вчили язики, отримували навички. Ні, не змогли. Але виявилось, що багато людей готувались, вчили язики, отримували навички.

этот вопрос можно натягивать на недвижимость только когда будут реальные цифры. Пока ещё не все выехали, в райцентрах достаточно много молодежи. С точки зрения дорогой логистики проще ребенка возить в школу за 100-200 метров чем за несколько км в соседнее село/райцентр. Мелкие города 100% вымрут, обеспечивать их снабжение уже космос денег стоит. Не говоря про стоимость проезда в поликлинику-больницу. Тут мелькала цифра 50 грн за проезд Киев - Борисполь (какие сейчас цены на от я не в курсе, знаю что людям стало дорого), так Борисполь это ещё рядом. Другим до цивилизации больше часа ехать.Кроме того после войны содержать такое количество школ, больниц и поликлиник бюджета и смысла не будет ( если несколько миллионов наших граждан останутся на пмж заграницей). Это усилит миграцию в обл.центры и столицу. Ну и вопрос с работой никуда не делся, в Умани / Бердычеве её как не было так и нет.На понижение играют миграция и упавший ввп, на повышение переселенцы, массово разрушенное жилье и дорогая логистика к периферии.