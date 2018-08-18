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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10008100091001010011

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 62
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
13%
8
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:15

  hume написав:Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.

В домах на высоких стадиях готовности инвесторы смогут объединится в кооперативы по достройке своих домов.
А вот что делать этим инвесторам?
https://taryangroup.com/ru/2021/12/16/taryan_invest/
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:17

  Vlad442 написав:
  pesikot написав:Але ти писав, шо в Європі зачепилось більше, ніж зруйнового житла

А тут у тебе пара-друга прикладів, хто зачепився в Європі
В той час, як зруйнованого житла значно більше, на декілька порядків більше

В мене пара прикладів хто зачепився в Європі з мого кола, та два випадка зруйнованого житла з мого кола. Але, гадаю, у мешканця Тернопіля буде зовсім інша статистика.

Ще згадав сусідку десь віком 45 років. Вона повернулась, але її донька, десь 20, "заціпилась".
-1 потенційний покупець.

Не крути дупою на сковородці

У тебе декілька прикладів, але ти казав, що житла набагато більше, ніж хочуть востановити мери

За свій базар тре нести відповідальність
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:29

  UA написав:
  hume написав:Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.

В домах на высоких стадиях готовности инвесторы смогут объединится в кооперативы по достройке своих домов.
А вот что делать этим инвесторам?
https://taryangroup.com/ru/2021/12/16/taryan_invest/

Сумевшие объединиться в кооперативы это 2%, не больше. Иначе не было бы такого безобразия типа трёх богатырей и оболонского дома из красного кирпича возле минской. Думаю у инвесторов мзитаряна все будет ок, просто немного папизже. Больше вляпается средний класс и застройщики типа интергала,кмб и прочих сетевиков, которые не понятно как будут тянуть нынешние проекты
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:34

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Маємо зараз злом азіатської моделі, де життя є тільки у Москві чи Мумбаї, на європейську, де у якомусь селі дороги ліпше, ніж у місті.
дороги это ещё не вся логистика, топливо па 50 не каждый пожет себе позволить и прокатиться в район за 150 грн в одну сторону тоже. Есть такие медицинские процедуры на которые надо 10 дней кататься.

Злом азіатської модели у тому, що робота є у селі, з села не треба кататися в місто.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:37

  барабашов написав:Какой авто брал в аренду и почём?
И есть ли вообще возможность взять у нас в аренду то, что ты катал в Остине?
Тем более сейчас

Уже не припомню за сколько брал в Киеве. Но брал октавию на автомате. Нафига мне трак в отпуске в Киеве? :) Мое семейство и так умещается. Возмутило только отсутствие аренды детского кресла и бустера, также что не работала моя любимая Visa Signature. Пришлось покупать. А вот с карточкой - это очень большая проблема. Кто понимает что даёт этот пакет - поймет меня .. :( я вообще не ожидал такого свинства. Для меня это критично в плане ощущения безопасности.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Финансовая схема крупных строительных компаний построена по принципу пирамиды. Деньги с будущих объектов нужны, чтобы достроить текущие.
Есть маза, что военное положение иногда (или часто) используется как инструмент спекуляции. Мол мы не выходим на работу, так как сотрудники на войне. На вопрос инвесторов, выдайте тогда права собственности, для этого штат не нужен - пока молчат.
Поэтому, лечь могут очень многие застройщики, если не все
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:39

  pesikot написав:
  Vlad442 написав:
  pesikot написав:Але ти писав, шо в Європі зачепилось більше, ніж зруйнового житла

А тут у тебе пара-друга прикладів, хто зачепився в Європі
В той час, як зруйнованого житла значно більше, на декілька порядків більше

В мене пара прикладів хто зачепився в Європі з мого кола, та два випадка зруйнованого житла з мого кола. Але, гадаю, у мешканця Тернопіля буде зовсім інша статистика.

Ще згадав сусідку десь віком 45 років. Вона повернулась, але її донька, десь 20, "заціпилась".
-1 потенційний покупець.

Не крути дупою на сковородці

У тебе декілька прикладів, але ти казав, що житла набагато більше, ніж хочуть востановити мери

За свій базар тре нести відповідальність

Ця потвора знову мені тикає.
Я казав, що мери завищують кількість "зруйнованного" житла тому що хочуть попилити кошти на будівлі.
Де що я казав, доречи, з чим ти сперечаешся? Приведи цитату, бо з за хамовитого дідуся тут досить потерли, тепер він щось фантазує.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:51

  hume написав:Сумевшие объединиться в кооперативы это 2%, не больше. Иначе не было бы такого безобразия типа трёх богатырей и оболонского дома из красного кирпича возле минской. Думаю у инвесторов мзитаряна все будет ок, просто немного папизже. Больше вляпается средний класс и застройщики типа интергала,кмб и прочих сетевиков, которые не понятно как будут тянуть нынешние проекты

Это какой недостроенный дом из красного кирпича возле Минской? Этот:? https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-smart-pl ... 1%97%D0%B2
Его уже давно достроили.
Или во дворах недалеко от Минской, с дороги не видно? https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BE%D ... 1%97%D0%B2 Строят с 2011 года.
lel
 
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