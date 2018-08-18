Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.
hume написав:Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.
Сумевшие объединиться в кооперативы это 2%, не больше. Иначе не было бы такого безобразия типа трёх богатырей и оболонского дома из красного кирпича возле минской. Думаю у инвесторов мзитаряна все будет ок, просто немного папизже. Больше вляпается средний класс и застройщики типа интергала,кмб и прочих сетевиков, которые не понятно как будут тянуть нынешние проекты
барабашов написав:Какой авто брал в аренду и почём? И есть ли вообще возможность взять у нас в аренду то, что ты катал в Остине? Тем более сейчас
Уже не припомню за сколько брал в Киеве. Но брал октавию на автомате. Нафига мне трак в отпуске в Киеве? Мое семейство и так умещается. Возмутило только отсутствие аренды детского кресла и бустера, также что не работала моя любимая Visa Signature. Пришлось покупать. А вот с карточкой - это очень большая проблема. Кто понимает что даёт этот пакет - поймет меня .. я вообще не ожидал такого свинства. Для меня это критично в плане ощущения безопасности.
Финансовая схема крупных строительных компаний построена по принципу пирамиды. Деньги с будущих объектов нужны, чтобы достроить текущие. Есть маза, что военное положение иногда (или часто) используется как инструмент спекуляции. Мол мы не выходим на работу, так как сотрудники на войне. На вопрос инвесторов, выдайте тогда права собственности, для этого штат не нужен - пока молчат. Поэтому, лечь могут очень многие застройщики, если не все
pesikot написав:Але ти писав, шо в Європі зачепилось більше, ніж зруйнового житла
А тут у тебе пара-друга прикладів, хто зачепився в Європі В той час, як зруйнованого житла значно більше, на декілька порядків більше
В мене пара прикладів хто зачепився в Європі з мого кола, та два випадка зруйнованого житла з мого кола. Але, гадаю, у мешканця Тернопіля буде зовсім інша статистика.
Ще згадав сусідку десь віком 45 років. Вона повернулась, але її донька, десь 20, "заціпилась". -1 потенційний покупець.
Не крути дупою на сковородці
У тебе декілька прикладів, але ти казав, що житла набагато більше, ніж хочуть востановити мери
За свій базар тре нести відповідальність
Ця потвора знову мені тикає. Я казав, що мери завищують кількість "зруйнованного" житла тому що хочуть попилити кошти на будівлі. Де що я казав, доречи, з чим ти сперечаешся? Приведи цитату, бо з за хамовитого дідуся тут досить потерли, тепер він щось фантазує.
hume написав:Сумевшие объединиться в кооперативы это 2%, не больше. Иначе не было бы такого безобразия типа трёх богатырей и оболонского дома из красного кирпича возле минской. Думаю у инвесторов мзитаряна все будет ок, просто немного папизже. Больше вляпается средний класс и застройщики типа интергала,кмб и прочих сетевиков, которые не понятно как будут тянуть нынешние проекты