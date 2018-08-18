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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10009100101001110012>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 62
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
13%
8
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:15

  hume написав:Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.

В домах на высоких стадиях готовности инвесторы смогут объединится в кооперативы по достройке своих домов.
А вот что делать этим инвесторам?
https://taryangroup.com/ru/2021/12/16/taryan_invest/
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:17

  Vlad442 написав:
  pesikot написав:Але ти писав, шо в Європі зачепилось більше, ніж зруйнового житла

А тут у тебе пара-друга прикладів, хто зачепився в Європі
В той час, як зруйнованого житла значно більше, на декілька порядків більше

В мене пара прикладів хто зачепився в Європі з мого кола, та два випадка зруйнованого житла з мого кола. Але, гадаю, у мешканця Тернопіля буде зовсім інша статистика.

Ще згадав сусідку десь віком 45 років. Вона повернулась, але її донька, десь 20, "заціпилась".
-1 потенційний покупець.

Не крути дупою на сковородці

У тебе декілька прикладів, але ти казав, що житла набагато більше, ніж хочуть востановити мери

За свій базар тре нести відповідальність
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:29

  UA написав:
  hume написав:Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.

В домах на высоких стадиях готовности инвесторы смогут объединится в кооперативы по достройке своих домов.
А вот что делать этим инвесторам?
https://taryangroup.com/ru/2021/12/16/taryan_invest/

Сумевшие объединиться в кооперативы это 2%, не больше. Иначе не было бы такого безобразия типа трёх богатырей и оболонского дома из красного кирпича возле минской. Думаю у инвесторов мзитаряна все будет ок, просто немного папизже. Больше вляпается средний класс и застройщики типа интергала,кмб и прочих сетевиков, которые не понятно как будут тянуть нынешние проекты
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:34

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Маємо зараз злом азіатської моделі, де життя є тільки у Москві чи Мумбаї, на європейську, де у якомусь селі дороги ліпше, ніж у місті.
дороги это ещё не вся логистика, топливо па 50 не каждый пожет себе позволить и прокатиться в район за 150 грн в одну сторону тоже. Есть такие медицинские процедуры на которые надо 10 дней кататься.

Злом азіатської модели у тому, що робота є у селі, з села не треба кататися в місто.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Финансовая схема крупных строительных компаний построена по принципу пирамиды. Деньги с будущих объектов нужны, чтобы достроить текущие.
Есть маза, что военное положение иногда (или часто) используется как инструмент спекуляции. Мол мы не выходим на работу, так как сотрудники на войне. На вопрос инвесторов, выдайте тогда права собственности, для этого штат не нужен - пока молчат.
Поэтому, лечь могут очень многие застройщики, если не все
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:39

  pesikot написав:
  Vlad442 написав:
  pesikot написав:Але ти писав, шо в Європі зачепилось більше, ніж зруйнового житла

А тут у тебе пара-друга прикладів, хто зачепився в Європі
В той час, як зруйнованого житла значно більше, на декілька порядків більше

В мене пара прикладів хто зачепився в Європі з мого кола, та два випадка зруйнованого житла з мого кола. Але, гадаю, у мешканця Тернопіля буде зовсім інша статистика.

Ще згадав сусідку десь віком 45 років. Вона повернулась, але її донька, десь 20, "заціпилась".
-1 потенційний покупець.

Не крути дупою на сковородці

У тебе декілька прикладів, але ти казав, що житла набагато більше, ніж хочуть востановити мери

За свій базар тре нести відповідальність

Ця потвора знову мені тикає.
Я казав, що мери завищують кількість "зруйнованного" житла тому що хочуть попилити кошти на будівлі.
Де що я казав, доречи, з чим ти сперечаешся? Приведи цитату, бо з за хамовитого дідуся тут досить потерли, тепер він щось фантазує.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:51

  hume написав:Сумевшие объединиться в кооперативы это 2%, не больше. Иначе не было бы такого безобразия типа трёх богатырей и оболонского дома из красного кирпича возле минской. Думаю у инвесторов мзитаряна все будет ок, просто немного папизже. Больше вляпается средний класс и застройщики типа интергала,кмб и прочих сетевиков, которые не понятно как будут тянуть нынешние проекты

Это какой недостроенный дом из красного кирпича возле Минской? Этот:? https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-smart-pl ... 1%97%D0%B2
Его уже давно достроили.
Или во дворах недалеко от Минской, с дороги не видно? https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BE%D ... 1%97%D0%B2 Строят с 2011 года.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Ще згадав сусідку десь віком 45 років. Вона повернулась, але її донька, десь 20, "заціпилась".
-1 потенційний покупець.

Вот ключевая фраза - молодая, которой потенциально нужно жилье закрепилась, а 45 летняя соседка скорей всего и так уже с жильем, тоесть 2я квартира ей врядли нужна. И так ведь и будет, из тех 7 миллионов что выехали, половина зацепится, в основном как раз молодых, потенциальных покупателей, а 45+ вернутся, но для рынка недвиги они не сильно интересны так как у большинства она уже есть. Да, понятное дело что что-то будет уничтожено и какому-то % из этих вернувшихся придется покупать новое жилье, но я надеюсь что все-таки это будет минимальное количество пострадавших, а не сотни тысяч людей без жилья.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:26

  Vlad442 написав:Ні, не змогли. Але виявилось, що багато людей готувались, вчили язики, отримували навички. Знаю да кейса людей, яки "заціпилися". Перша родина - англійський, німецький, латинський та віддалена робота у одного з них змогли заціпитися в Германії. Другий кейс, викладачка, яка мала зв'язки раніше, та кого пригласили по профілю у Францію. В них є квартири, але вони поки що продавати не будуть.
В мене мало знайомих з малозабезпечених верст, які без житла, то я не можу казати, чи заціпився хтось з потенційних покупців. Гадаю є й такі, хто вже не буде купувати житло у Ірпені щоб заробляти у Києві.

Вот в том и беда, что во всех своих суждениях мы ограничиваемся кругом знакомых и делаем нерелевантные выводы.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:04

  beee написав:Финансовая схема крупных строительных компаний построена по принципу пирамиды. Деньги с будущих объектов нужны, чтобы достроить текущие.
Есть маза, что военное положение иногда (или часто) используется как инструмент спекуляции. Мол мы не выходим на работу, так как сотрудники на войне. На вопрос инвесторов, выдайте тогда права собственности, для этого штат не нужен - пока молчат.
Поэтому, лечь могут очень многие застройщики, если не все

вася хмельницкий тому подтверждение
уже лег :cry:
ни строки ни денег
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