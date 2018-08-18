Додано: Пон 27 чер, 2022 21:10

Vlad442 написав: Ще згадав сусідку десь віком 45 років. Вона повернулась, але її донька, десь 20, "заціпилась".

-1 потенційний покупець. Ще згадав сусідку десь віком 45 років. Вона повернулась, але її донька, десь 20, "заціпилась".-1 потенційний покупець.

Вот ключевая фраза - молодая, которой потенциально нужно жилье закрепилась, а 45 летняя соседка скорей всего и так уже с жильем, тоесть 2я квартира ей врядли нужна. И так ведь и будет, из тех 7 миллионов что выехали, половина зацепится, в основном как раз молодых, потенциальных покупателей, а 45+ вернутся, но для рынка недвиги они не сильно интересны так как у большинства она уже есть. Да, понятное дело что что-то будет уничтожено и какому-то % из этих вернувшихся придется покупать новое жилье, но я надеюсь что все-таки это будет минимальное количество пострадавших, а не сотни тысяч людей без жилья.