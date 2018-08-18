Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.
да есть такое. т.е. если кому то повезет, то какой то дом достроят...и будет он стоять в окружении недостроев. єто про жк с несколькими домами