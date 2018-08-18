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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10009100101001110012

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 62
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
23%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
13%
8
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:08

  hume написав:Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.

да есть такое.
т.е. если кому то повезет, то какой то дом достроят...и будет он стоять в окружении недостроев.
єто про жк с несколькими домами
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:23

Посмотрел я тут Джоржа Гаммона

Совместил вот эти 2 картинки (растянутую по высоте стату бомбера по Киеву и психологию пузыря. И вангую осенью-зимой "страх".

в голове кучу выводов, но первый из них: война в рисунке пузыря принципиально ничего не изменила (и, о, Боги, мы даже пытаемся вернуться в "normal")

Поцепить картинку не могу (побился ДНС?), вставляю ссылку

https://ibb.co/V2Vx5QF
baraka
 
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