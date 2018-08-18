Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.
да есть такое. т.е. если кому то повезет, то какой то дом достроят...и будет он стоять в окружении недостроев. єто про жк с несколькими домами
В смартплазе и поучавствовать успел, а вот оболонской бриз, тот что с дороги не видно строить начали ещё до 2008. Уже и этажи докручивали, и проект передавали, и инвесторы сами пыжились - не в коня корм, не пройдёт у нас такое, максимум прокатит если процентов 60-70% было нераспроданным, чтоб прикрутить проект и приделать к ним ещё минимум столько же, вот тогда работа может и начаться
hume написав:Сумевшие объединиться в кооперативы это 2%, не больше. Иначе не было бы такого безобразия типа трёх богатырей и оболонского дома из красного кирпича возле минской. Думаю у инвесторов мзитаряна все будет ок, просто немного папизже. Больше вляпается средний класс и застройщики типа интергала,кмб и прочих сетевиков, которые не понятно как будут тянуть нынешние проекты
По поводу оболонского дома из красного кирпича возле минской. Там на два этажа превышена этажность от той, что согласована в ГАСКе. Этот дом в наглую построен на месте детской площадки. Карма.
hume написав:В смартплазе и поучавствовать успел, а вот оболонской бриз, тот что с дороги не видно строить начали ещё до 2008. Уже и этажи докручивали, и проект передавали, и инвесторы сами пыжились - не в коня корм, не пройдёт у нас такое, максимум прокатит если процентов 60-70% было нераспроданным, чтоб прикрутить проект и приделать к ним ещё минимум столько же, вот тогда работа может и начаться
В смартплазе небольшой студией тоже участвовал. После занес А-девелопмент в черный список. Эти в случаи чего точно кинут. Со спортивным интересом наблюдаю за Белыми линиями
beee написав:Финансовая схема крупных строительных компаний построена по принципу пирамиды. Деньги с будущих объектов нужны, чтобы достроить текущие. Есть маза, что военное положение иногда (или часто) используется как инструмент спекуляции. Мол мы не выходим на работу, так как сотрудники на войне. На вопрос инвесторов, выдайте тогда права собственности, для этого штат не нужен - пока молчат. Поэтому, лечь могут очень многие застройщики, если не все
вася хмельницкий тому подтверждение уже лег ни строки ни денег
Ничё се. Говорили, что они по случайному стечению обстоятельств прямо перед войной уехали на конференцию какую-то
beee написав:Финансовая схема крупных строительных компаний построена по принципу пирамиды. Деньги с будущих объектов нужны, чтобы достроить текущие. Есть маза, что военное положение иногда (или часто) используется как инструмент спекуляции. Мол мы не выходим на работу, так как сотрудники на войне. На вопрос инвесторов, выдайте тогда права собственности, для этого штат не нужен - пока молчат. Поэтому, лечь могут очень многие застройщики, если не все
вася хмельницкий тому подтверждение уже лег ни строки ни денег
beee написав:Финансовая схема крупных строительных компаний построена по принципу пирамиды. Деньги с будущих объектов нужны, чтобы достроить текущие. Есть маза, что военное положение иногда (или часто) используется как инструмент спекуляции. Мол мы не выходим на работу, так как сотрудники на войне. На вопрос инвесторов, выдайте тогда права собственности, для этого штат не нужен - пока молчат. Поэтому, лечь могут очень многие застройщики, если не все
вася хмельницкий тому подтверждение уже лег ни строки ни денег
НЛ силами 3 строителей имитирует строительный процесс. Посмотрим