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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10010100111001210013>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 63
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
21%
13
5. 1001 - 1200
14%
9
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:08

  hume написав:Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.

да есть такое.
т.е. если кому то повезет, то какой то дом достроят...и будет он стоять в окружении недостроев.
єто про жк с несколькими домами
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:23

Посмотрел я тут Джоржа Гаммона, который отсылается к Майклу Бьюрри (который предсказал крах 2008 года)

Совместил вот эти 2 картинки (растянутую по высоте стату бомбера по Киеву и психологию пузыря. И вангую осенью-зимой "страх".

в голове кучу выводов, но первый из них: война в рисунке пузыря принципиально ничего не изменила (и, о, боги, мы даже пытаемся вернуться в "normal")

Поцепить картинку не могу (побился ДНС?), вставляю ссылку

https://ibb.co/V2Vx5QF
Востаннє редагувалось baraka в Пон 27 чер, 2022 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:31

  lel написав:[
Это какой недостроенный дом из красного кирпича возле Минской? Этот:? https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-smart-pl ... 1%97%D0%B2
Его уже давно достроили.
Или во дворах недалеко от Минской, с дороги не видно? https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BE%D ... 1%97%D0%B2 Строят с 2011 года.

В смартплазе и поучавствовать успел, а вот оболонской бриз, тот что с дороги не видно строить начали ещё до 2008. Уже и этажи докручивали, и проект передавали, и инвесторы сами пыжились - не в коня корм, не пройдёт у нас такое, максимум прокатит если процентов 60-70% было нераспроданным, чтоб прикрутить проект и приделать к ним ещё минимум столько же, вот тогда работа может и начаться :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:35

  hume написав:Сумевшие объединиться в кооперативы это 2%, не больше. Иначе не было бы такого безобразия типа трёх богатырей и оболонского дома из красного кирпича возле минской. Думаю у инвесторов мзитаряна все будет ок, просто немного папизже. Больше вляпается средний класс и застройщики типа интергала,кмб и прочих сетевиков, которые не понятно как будут тянуть нынешние проекты

По поводу оболонского дома из красного кирпича возле минской.
Там на два этажа превышена этажность от той, что согласована в ГАСКе.
Этот дом в наглую построен на месте детской площадки. Карма.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:41

  hume написав:В смартплазе и поучавствовать успел, а вот оболонской бриз, тот что с дороги не видно строить начали ещё до 2008. Уже и этажи докручивали, и проект передавали, и инвесторы сами пыжились - не в коня корм, не пройдёт у нас такое, максимум прокатит если процентов 60-70% было нераспроданным, чтоб прикрутить проект и приделать к ним ещё минимум столько же, вот тогда работа может и начаться :mrgreen:

В смартплазе небольшой студией тоже участвовал.
После занес А-девелопмент в черный список.
Эти в случаи чего точно кинут.
Со спортивным интересом наблюдаю за Белыми линиями :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:42

  Олежан написав:
  beee написав:Финансовая схема крупных строительных компаний построена по принципу пирамиды. Деньги с будущих объектов нужны, чтобы достроить текущие.
Есть маза, что военное положение иногда (или часто) используется как инструмент спекуляции. Мол мы не выходим на работу, так как сотрудники на войне. На вопрос инвесторов, выдайте тогда права собственности, для этого штат не нужен - пока молчат.
Поэтому, лечь могут очень многие застройщики, если не все

вася хмельницкий тому подтверждение
уже лег :cry:
ни строки ни денег

Ничё се.
Говорили, что они по случайному стечению обстоятельств прямо перед войной уехали на конференцию какую-то
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:43

  Олежан написав:
  beee написав:Финансовая схема крупных строительных компаний построена по принципу пирамиды. Деньги с будущих объектов нужны, чтобы достроить текущие.
Есть маза, что военное положение иногда (или часто) используется как инструмент спекуляции. Мол мы не выходим на работу, так как сотрудники на войне. На вопрос инвесторов, выдайте тогда права собственности, для этого штат не нужен - пока молчат.
Поэтому, лечь могут очень многие застройщики, если не все

вася хмельницкий тому подтверждение
уже лег :cry:
ни строки ни денег


вряд ли
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:46

  Олежан написав:
  beee написав:Финансовая схема крупных строительных компаний построена по принципу пирамиды. Деньги с будущих объектов нужны, чтобы достроить текущие.
Есть маза, что военное положение иногда (или часто) используется как инструмент спекуляции. Мол мы не выходим на работу, так как сотрудники на войне. На вопрос инвесторов, выдайте тогда права собственности, для этого штат не нужен - пока молчат.
Поэтому, лечь могут очень многие застройщики, если не все

вася хмельницкий тому подтверждение
уже лег :cry:
ни строки ни денег

НЛ силами 3 строителей имитирует строительный процесс.
Посмотрим
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:47

  beee написав:
  Олежан написав:
  beee написав:Финансовая схема крупных строительных компаний построена по принципу пирамиды. Деньги с будущих объектов нужны, чтобы достроить текущие.

вася хмельницкий тому подтверждение
уже лег :cry:
ни строки ни денег

Ничё се.
Говорили, что они по случайному стечению обстоятельств прямо перед войной уехали на конференцию какую-то

Damien
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 00:06

  Vlad442 написав:
  pesikot написав:Але ти писав, шо в Європі зачепилось більше, ніж зруйнового житла

А тут у тебе пара-друга прикладів, хто зачепився в Європі
В той час, як зруйнованого житла значно більше, на декілька порядків більше

В мене пара прикладів хто зачепився в Європі з мого кола, та два випадка зруйнованого житла з мого кола. Але, гадаю, у мешканця Тернопіля буде зовсім інша статистика.

Ще згадав сусідку десь віком 45 років. Вона повернулась, але її донька, десь 20, "заціпилась".
-1 потенційний покупець.


Знакомая сейчас на юге ЮК.
Городок гудит.
Одна наша соотечественница "зацепилась".
Семья англичан приняла беженку.
Через некоторое время, муж выгоняет жену. И беженка перестает быть беженкой.
rjkz
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